Голод – не тётка)))

«Меня тянет в Россию — очень хочу петь»: Вахтанг Кикабидзе

Комсомольская правда Июль 20, 2021

Не так давно стало известно, что Вахтанг Кикабидзе снялся в одном из эпизодов заключительного сезона сериала “Сваты”. Появление грузинского актера в кадре стало настоящей сенсацией. Дело в том, что пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь прославленного артиста, который перестал сниматься и выходить в свет. А на днях звезда “Мимино” присоединился к поздравлениям в адрес Александра Ширвиндта. 19 июля народному артисту РСФСР исполнилось 87 лет.

Вахтанг Кикабидзе присоединился к поздравлениям Федора Добронравова в адрес Александра Ширвиндта. Культовый актер появился в ролике, который опубликовал сын Ширвиндта. Кикабидзе сказал теплые слова в адрес актера и театрального режиссера по случаю его дня рождения.

Кикабидзе растрогал россиян своим видом. Прославленный советский артист сильно сдал и еле говорит. Впрочем, в его возрасте это и не удивительно.

Отметим, Вахтанг Кикабидзе не часто радует поклонников своим появлением. Потому добродушные жители РФ были рады видеть 83-летнего артиста. “Господи… Как радостно Вас видеть… Вместе. Всем счастья”, “Как приятно всех видеть. Все по-простому, без пафоса!”, “Мои года – мое богатство”, – высказались комментаторы.

Ранее стало известно о непростом финансовом положении положении Кикабидзе. Впрочем, сам актер о своих скромных заработках не печалится, считая деньги не самым важным в жизни. “Нам Всевышний дал возможность родиться, повзрослеть и уйти. А сейчас самая большая беда людей во всех странах – только и думают, как заработать большие деньги. Деньги – это страшная вещь, они стали нами управлять”, – рассуждал Вахтанг Константинович в одном из интервью.

Он не раз признавался, что очень любит и ценит русский народ. Звезда культовой комедии “Мимино” говорит, что скучает по своим многочисленным российским поклонникам. “У меня замечательные русскоязычные друзья… Меня тянет в Россию – очень хочу петь”, – говорил он.