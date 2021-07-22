WADA: В РФ больше нет государственной системы допинг-поддержки

Ситуация с контролем за допингом в РФ улучшилась, теперь нельзя говорить о системе допинговой поддержки, организованной с помощью правительства, сообщил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

«Я считаю, что ситуация в самой РФ изменилась – конечно, там все еще есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта», – пояснил Банька, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rzeczpospolita.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал аккредитацию президента Федерации тяжелой атлетики РФ (ФТАР) и исполняющего обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максима Агапитова на Олимпийские игры в Токио.