 

WADA: В РФ больше нет государственной системы допинг-поддержки

22.07.2021, 0:24, Новости дня
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Ситуация с контролем за допингом в РФ улучшилась, теперь нельзя говорить о системе допинговой поддержки, организованной с помощью правительства, сообщил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

«Я считаю, что ситуация в самой РФ изменилась – конечно, там все еще есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта», – пояснил Банька, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rzeczpospolita. 

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал аккредитацию президента Федерации тяжелой атлетики РФ (ФТАР) и исполняющего обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максима Агапитова на Олимпийские игры в Токио. 



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