 

Германия увязала «Северный поток – 2» с Третьим энергопакетом ЕС

22.07.2021, 0:24, Новости дня
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Германия будет соблюдать букву и дух Третьего энергопакета Евросоюза в отношении проекта «Северный поток – 2», а также готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России, говорится в совместном заявлении ФРГ и США.

«Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины и Центральной и Восточной Европы, в том числе ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС о разнообразии и безопасности поставок. Германия подчеркивает, что будет соблюдать как букву, так и дух Третьего энергетического пакета в отношении «Северного потока – 2», находящегося под юрисдикцией ФРГ, чтобы обеспечить разделение и доступ третьих сторон», – приводит текст совместного заявления ТАСС.

Вместе с тем указывается, что это включает в себя оценку любых рисков, связанных с сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения Евросоюза.

Третий энергопакет предусматривает, во-первых, обязательное отделение производственных активов энергетических компаний от транспортных и передачу транспортной инфраструктуры независимым операторам; во-вторых, резервирование до половины мощностей трубопроводов для перекачки энергоресурсов независимых компаний; в-третьих, в соответствии с требованиями транспарентности предусмотрено детальное информирование Еврокомиссии о работе объектов энергетической инфраструктуры, в том числе о порядке установления тарифов на транспортировку ресурсов.

Ранее в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента РФ Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал РФ в энергетическом секторе, если РФ попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает.



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