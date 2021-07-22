Двое заключенных шведской тюрьмы захватили заложников и потребовали вертолет и пиццу

По информации источников издания, заключенные – 30-летний Исак Девит и 24-летний Ханед Мохамед Абдуллахи, которые были в 2016 и 2019 годах приговорены к 18 годам лишения свободы за убийство каждый. Абдуллахи ожидает депортация после отбытия наказания.

Полиция объявила спецоперацию с привлечением дополнительных ресурсов и специальных подразделений. На место прибыло множество патрулей. Позднее на вертолете прибыла национальная оперативная группа. Службы экстренной помощи также были предупреждены о месте происшествия и дежурили поблизости.

Заключенные были вооружены самодельным оружием – бритвенными лезвиями, прикрепленными к зубным щеткам. Они забаррикадировались в караульном помещении, прикрыли камеры наблюдения и потребовали вертолет, чтобы покинуть тюрьму. В ходе переговоров осужденные добавили к требованиям пиццу и кебабы для себя и всех своих сокамерников.

Пиццу доставили в тюрьму. После этого заключенные отпустили одного заложника. Спустя в общей сложности девять часов переговоров был освобожден и второй охранник, при каких обстоятельствах – не сообщается.

Полиция открыла уголовное дело по подозрению в похищении людей. Оба заключенных арестованы и из тюрьмы перевезены в полицейский участок в Эскильстуне.

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