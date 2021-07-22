 

Двое заключенных шведской тюрьмы захватили заложников и потребовали вертолет и пиццу

22.07.2021, 0:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По информации источников издания, заключенные – 30-летний Исак Девит и 24-летний Ханед Мохамед Абдуллахи, которые были в 2016 и 2019 годах приговорены к 18 годам лишения свободы за убийство каждый. Абдуллахи ожидает депортация после отбытия наказания.

Полиция объявила спецоперацию с привлечением дополнительных ресурсов и специальных подразделений. На место прибыло множество патрулей. Позднее на вертолете прибыла национальная оперативная группа. Службы экстренной помощи также были предупреждены о месте происшествия и дежурили поблизости. 

Заключенные были вооружены самодельным оружием – бритвенными лезвиями, прикрепленными к зубным щеткам. Они забаррикадировались в караульном помещении, прикрыли камеры наблюдения и потребовали вертолет, чтобы покинуть тюрьму. В ходе переговоров осужденные добавили к требованиям пиццу и кебабы для себя и всех своих сокамерников.

Пиццу доставили в тюрьму. После этого заключенные отпустили одного заложника. Спустя в общей сложности девять часов переговоров был освобожден и второй охранник, при каких обстоятельствах – не сообщается.

Полиция открыла уголовное дело по подозрению в похищении людей. Оба заключенных арестованы и из тюрьмы перевезены в полицейский участок в Эскильстуне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.02 / В Киеве проходит акция в поддержку Стерненко. Трансляция

29.06 / Российский оппозиционер Яшин: Хочешь в Госдуму – выдавливают из страны, баллотируешься в президенты – убивают

11.07 / Трамп назвал важнейший аспект в отношениях с Россией

15.09 / Эксперт объяснил страх США перед союзом РФ и Китая в Арктике

23.05 / Продажи путевок с детским кешбэком продлили до 31 августа

20.11 / Ведущая проекта “Главная тема” Елена Кот: Наша репутация уже стала работать на нас

18.03 / Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником – заявление G7

05.12 / Интерпол предупредил о готовящихся фальсификациях с вакцинами от коронавируса

11.11 / Минздрав объяснил заражение медиков COVID-19 после вакцинации

28.01 / Вирусолог спрогнозировал снятие коронавирусных ограничений в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика