“Доктор Зло на космическом пенисе”. Ракета Безоса стала мемом в Twitter

Корабль New Shepard, на борту которого находился Безос, совершил коммерческий полет в космос 20 июля. Корабль поднялся на высоту 105 км над уровнем моря.

Пользователи называют New Shepard “космическим пенисом”, и вспоминают Доктора Зло из пародийных боевиков про Остина Пауэрса – сходство нашли как между кораблями, так и между самим Безосом и персонажем комикса.

“Невозможно смотреть на смешную фаллическую ракету Blue Origin Безоса, не думая про версию Остина Пауэрса”, – отметил пользователь Twitter Марк Уильямс. И оказался не одинок с этой ассоциацией.

Can’t look at Bezos’ ridiculously phallic Blue Origin rocket without thinking of the Austin Powers version pic.twitter.com/4G05mDTIal

— Mark Williams (@ibemarkwilliams) July 20, 2021

That’s a bloody penis!!

Even Dr Evil from Austin Powers was more subtle than that… pic.twitter.com/JnFANLviJL

— El * (@ReturnOfTheEl_) July 20, 2021

We were all too preocuppied with calling Jeff Bezos “Lex Luthor” that we didn’t see the Dr. Evil picture forming before our eyes, pic.twitter.com/oI0xI4DHOw

— Karn EX (@Karn_EX) July 20, 2021

“Самый богатый человек в мире совершил десятиминутное космическое путешествие на ракете в форме пениса. Нам больше не нужны метафоры”, – считает писатель Даниэль Кибблсмит.

The world’s richest man went on a ten minute space ride in a penis shaped rocket we don’t need metaphors anymore

— Daniel Kibblesmith (@kibblesmith) July 20, 2021

Life is Austin Powers now. pic.twitter.com/G4MPEd0XWv

— Karl’s farm hand (@MotherofPups) July 20, 2021

IM CRYING HE REALLY DR.EVIL pic.twitter.com/2rKkBocwJR

— Shamz * ‎ * * (@shoumikitiki) July 20, 2021

“Если полет в космос на ракете-пенисе, разработанной Доктором Злом, – это конец капитализма, возможно, мы напортачили”, – отметил журналист и подкастер Росс Болен.

If being shot into space in a Dr. Evil designed penis rocket is the end all be all of capitalism, maybe we messed up. pic.twitter.com/hirGPia6Eu

— * Ross Bolen (@WRBolen) July 20, 2021

Has anyone already made a joke about how #JeffBezos rocket looks like Dr. Evil’s rocket? Hell for that matter… pic.twitter.com/uLCl5jLz8O

— Caleb English (@TheEnglishman84) July 20, 2021

The space penis is aloft

— Drew Magary (@drewmagary) July 20, 2021

BREAKING: Giant penis launches into space pic.twitter.com/V8ZuBPzVjq

— Sven Henrich (@NorthmanTrader) July 20, 2021

A huge penis flew into space today. pic.twitter.com/glSCMCBjfo

— jelani cobb (@jelani9) July 20, 2021

“Мужчины буквально готовы запустить себя в космос на ракете-пенисе, лишь бы не идти на терапию”, – написала пользовательница Ramblin Mama.

Men will literally launch themselves into space in a penis rocket instead of going to therapy. pic.twitter.com/W2gH99Dz6U

— Ramblin Mama (@ramblinma) July 20, 2021

Things that lasted longer than Jeff Bezos in space:

– Alexander the Great’s empire

– Alexander the Great’ death

– Alexander the Great and Hephaestion on any given night

— Classical Studies Memes for Hellenistic Teens (@CSMFHT) July 21, 2021

bezos and that 18 yr old pic.twitter.com/enRdMXBkYQ

— * Madimoiselle * (@drivingmemadi) July 21, 2021

“По крайней мере, у Ричарда Брэнсона был оригинальный дизайн, когда он отправился в космос на прошлой неделе”, – заметил пользователь JoeHoh.

Blue origin rocket vs Austin powers space ship… At least Richard Branson had an original design when he went to space last week pic.twitter.com/TrcfJKN8Zo

— JoeHoh (@joe_hoh) July 20, 2021

“Полет Джеффа Безоса к краю космоса был не просто научным чудом. Это было гротескное зрелище”, – прокомментировал событие New York Magazine. Правда, статья о полете “Один гигантский скачок к неравенству”, опубликованная журналом, – уже не юмористическая: она посвящена критике действий Безоса и разнице между его жизнью и положением рабочих в его компаниях.

Jeff Bezos’s flight to the edge of space wasn’t just a scientific marvel. It was a grotesque spectacle. @onesarahjones writes https://t.co/GQqvG6fUd5

— New York Magazine (@NYMag) July 21, 2021

