Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей

…из-за ситуации с COVID-19.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, пояснила глава управления Роспотребнадзора по городу Наталия Башкетова.

В ведомстве напомнили, что в городе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. «Присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей.

Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен», — сказала Башкетова.

Она уточнила, что парад будут транслировать по телевидению.

Парад пройдет в День военно-морского флота 25 июля. В нем буду участвовать больше 50 кораблей и более четырех тысяч военнослужащих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин собирается посетить мероприятие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последний парад наступает

В Петербурге на фоне ковида готовятся принять верховного главнокомандующего и возлагают надежды на мощи Ушакова — авось пронесет

—