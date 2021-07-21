 

Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей

21.07.2021, 23:40, Разное
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…из-за ситуации с COVID-19.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, пояснила глава управления Роспотребнадзора по городу Наталия Башкетова.

В ведомстве напомнили, что в городе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. «Присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей.

Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен», — сказала Башкетова.

Она уточнила, что парад будут транслировать по телевидению.

Парад пройдет в День военно-морского флота 25 июля. В нем буду участвовать больше 50 кораблей и более четырех тысяч военнослужащих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин собирается посетить мероприятие.

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Источник: Новая газета



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