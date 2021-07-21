 

“Не только наблюдаем, но и готовимся”. Президент Эстонии на велосипеде патрулировала границу с РФ

21.07.2021, 23:26, Новости дня
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“Если в феврале я участвовала в патрулировании восточной границы на лыжах с нашими пограничниками, то вчера мы проехали эстонско-российскую сухопутную границу на велосипедах”, – написала президент.

Кальюлайд добавила, что с ней вместе патрулировали участок генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер и начальник пограничной службы Эгерт Беличев.

По словам президента, развитие эстонской приграничной инфраструктуры ее впечатлило.

“К счастью, сегодня нет никаких признаков возрастающего миграционного давления на нашей границе, но, конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит на восточной границе Литвы и Латвии. И мы не только наблюдаем, но и готовимся”, – добавила президент Эстонии. 

https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2954214098184703

В 2019 году президент Эстонии подарила велосипед президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

Контекст:

В июле Эстония усилила охрану на границе после наплыва мигрантов через Беларусь в Литву. В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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