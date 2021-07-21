Мнение: Галявиев признан невменяемым
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Отморозок Галявиев, который не так давно убил 9 и ранил 24 человека в казанской школе официально признан невменяемым на момент совершения преступления.
Экспертиза проводилась специалистами НИИ имени Сербского. Заявления Галявиева о том, что он "бог", трактовались как признаки невменяемости.
Поможет ли это Галявиеву избежать пожизненного заключения, сказать трудно, все-таки общественный резонанс тут очень велик.
Так же стоит отмтеить, что благодаря этому невменяемому персонажу мы получили ужесточение законов о приобретении и хранении стрелкового оружия.
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Источник: Colonel Cassad
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