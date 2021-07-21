Мнение: Казань православная не боится коронавируса?

7 тысяч человек не убоялись заразы и в разгар третьей волны коронавируса вышли крестный ход в Казани в День явления чудотворной иконы Казанской Божией матери. Мероприятие открыло торжества по поводу освящения собора Казанской иконы Божией Матери. В Казань прибыл Патриар Кирилл, а вместе с ним и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Перед шествием состоялся молебен в Благовещенском Соборе, туда пустили только 300 человек из-за коронавирусных ограничений. Власти отчитались, что на входе в храм у всех прихожан проверяли температуру и наличие масок, отчитались власти.

Смотрю я на фотографии и видео и думаю, видимо, все-таки не так страшен коронавирус, как страшилки про эту заразу. Или я не прав, вместе с православными Казани, которые тоже не правы?

Фотографии отсюда и отсюда

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