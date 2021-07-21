Глава Минэкологии Якутии: Мы не дадим огню приблизиться к населенным пунктам

Обстановка с пожарами сложная, но руководство Якутии вместе с федеральными властями держит ее на контроле. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД глава регионального Минэкологии Сахамин Афанасьев. Ранее он участвовал в совещании с президентом Владимиром Путиным, где обсуждалась чрезвычайная ситуация в республике.

«Мы поднимали специальный самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», с помощью которого вызвали дожди в ряде районов. Также более 800 бойцов федерального резерва парашютно-десантных противопожарных сил помогали прокладывать заградительные минерализованные полосы, в том числе – и взрывным методом. Это оказалось очень эффективной защитой», – отметил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев. Республике, по его словам, помогают привлеченные из федерального резерва самолеты Ил-76 Минобороны, три борта Бе-200 МЧС России, два вертолета Ми-8, а также воздушные суда авиакомпании «Полярные авиалинии» и «Алроса».

Пожары в Якутии начались в последних числах июня. С тех пор огнем было пройдено около 1,5 млн га. Впрочем, по словам Афанасьева, пожар далеко не всегда приводит к гибели леса. «Огонь бушует в хвойных лесах, где растет даурская лиственница. Пожар уничтожает опавшие и накопившиеся за несколько десятилетий шипы, образующие горючий слой. Подстилка сгорает, что дает возможность семенам доходить до почвы, и это даже становится плюсом для экосистемы. Хотя, конечно, бывает, что поднимается ветер – и низовой пожар становится верховым. В этом случае лес гибнет», – посетовал министр.

По оперативным данным Авиалесоохраны, к среде в республике бушевало 216 природных пожаров. Столица региона – Якутск, и еще 107 населенных пунктов находятся в зоне задымленности. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ выявлено в 52 из 160 проб, в том числе – в Якутске. За последние полтора месяца в больницы с жалобами на плохое самочувствие из-за дыма обратились 129 жителей региона, из которых 15 – дети.

Тем не менее, по словам Афанасьева, непосредственно людям огонь пока не угрожает. «У нас более 100 населенных пунктов примыкает к государственному лесному фонду. Чтобы огонь не прошел туда, еще весной под контролем прокуратуры и других надзорных органов мы провели прокладку заградительных полос. Мы не допустим, чтобы хоть один поселок попал в зону пожарной опасности», – пообещал глава ведомства.

Как считается, в основном, возгорания возникли по естественным причинам – после гроз, оставивших после себя «термоточки». «Это труднодоступные отдаленные лесные участки, где нет дорог и другой инфраструктуры. Мы сверяемся с Росгидрометом о местах прохождения грозовых фронтов. Любой пожар изучается в МЧС, прокуратуре, лесном надзоре. Так что мы делаем объективный вывод: нынешние пожары имеют на 80% источник грозового происхождения», – сказал Афанасьев.

На проведенном совещании президент Владимир Путин заявил, что правительство проработает вопрос по передаче функций по охране лесов в ряде регионов на федеральный уровень, напомнил Афанасьев. Эта мера коснется, в первую очередь, территорий с низкой плотностью населения и большим государственным лесным фондом. В совещании участвовал и глава региона Айсен Николаев.

Сейчас работы по тушению огня в Якутии ведутся на площади 676 тыс. гектаров силами 2,3 тыс. человек с привлечением почти 300 единиц крупной тяжелой техники. Бороться со стихией помогают и волонтеры, в регионе создан общественный добровольческий штаб, который действует в координации с оперативным штабом республиканского правительства. АНО «Центр по работе с волонтерами» запустила единый колл-центр, куда можно обратиться по любым вопросам о тушении пожаров, а также предложить помощь.

В целом, ситуация медленно, но верно начинает улучшаться, сообщил ранее Айсен Николаев. «За неделю мы снизили количество крупных пожаров более чем на 100. В последние дни началась тенденция сокращения общей площади горящих территорий», – пояснял глава региона.