 

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

21.07.2021, 22:36, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины, среди которых не значатся русские, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им Закон «О коренных народах Украины» № 1616-IX, который Верховная рада приняла 1 июля 2021 года. Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

В документе утверждается, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

«Коренной народ Украины – автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины», – сказано в документе.

Напомним, 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Закон инициировал Владимир Зеленский, в парламенте его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать президент.



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