В Офисе президента рассказали о темах встречи Байдена и Зеленского в Вашингтоне

На повестке дня встречи Байдена и Зеленского – вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии РФ против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности Украины и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Киевом и Вашингтоном.

Кроме того, стороны продолжат обсуждение проекта “Северный поток – 2”, как “вызова безопасности для нашей страны и региона”.

“Ожидаем конкретные договоренности по углублению отношений стратегического партнерства между нашими государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации”, – говорится в сообщении.

В ОПУ анонсировали визит в Вашингтон главы Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для обсуждения визита Зеленского в США.

Контекст:

7 июня Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон этим летом. Зеленский писал, что ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США. Кулеба говорил, что обсуждается дата в конце июля.

17 июля СМИ со ссылкой на источники писали, что США предлагают перенести дату визита на август, и украинская сторона недовольна этим.

Главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

21 июля в Белом доме сообщили, что “президент Байден с нетерпением ждет возможности” принять Зеленского в Вашингтоне 30 августа. Президент Украины заявил, что ожидает “содержательной и плодотворной встречи” с Байденом.

—