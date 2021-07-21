 

В Офисе президента рассказали о темах встречи Байдена и Зеленского в Вашингтоне

21.07.2021, 22:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На повестке дня встречи Байдена и Зеленского – вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии РФ против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности Украины и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Киевом и Вашингтоном.

Кроме того, стороны продолжат обсуждение проекта “Северный поток – 2”, как “вызова безопасности для нашей страны и региона”.

“Ожидаем конкретные договоренности по углублению отношений стратегического партнерства между нашими государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации”, – говорится в сообщении.

В ОПУ анонсировали визит в Вашингтон главы Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для обсуждения визита Зеленского в США.

Контекст:

7 июня Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон этим летом. Зеленский писал, что ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.  Кулеба говорил, что обсуждается дата в конце июля.

17 июля СМИ со ссылкой на источники писали, что США предлагают перенести дату визита на август, и украинская сторона недовольна этим.  

Главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

21 июля в Белом доме сообщили, что “президент Байден с нетерпением ждет возможности” принять Зеленского в Вашингтоне 30 августа. Президент Украины заявил, что ожидает “содержательной и плодотворной встречи” с Байденом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / «Калашников» решил впервые показать за рубежом компактный пистолет Лебедева

15.07 / “Придется кое-кого домой в горы вытурить”. Участникам свадьбы под Одессой, где устроили стрельбу, грозит депортация

07.10 / Санаторий Минобороны «Ялта» загорелся в Крыму

13.10 / Стало известно о тайной встрече Зеленского с главой разведки Великобритании

26.08 / Ателье Lowdown анонсировало новую версию Audi RS6 Avant

12.07 / Девушки сорвались с качелей на краю обрыва в Дагестане

16.11 / В регионы решено направить мобильные бригады медиков для борьбы с COVID-19

02.06 / Российский рынок акций открылся ростом

12.12 / СНБО Украины упрекнул Раду в «слишком либеральном» законодательстве

08.03 / 7 марта боевики на Донбассе нарушили перемирие пять раз – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика