 

15 украинцев предъявили на границе Молдовы поддельные ПЦР-тесты. Их разоблачили, но все равно пустили в страну

21.07.2021, 22:32, Новости дня
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Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Крива-Мамалыга. На КПП подъехал рейсовый автобус, в котором находились граждане Украины. Все они предъявили отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус.

В ходе проверки пограничники установили, что справки поддельные. Пограничники связались с лабораторией, в которой пассажиры якобы сдавали тесты. Сотрудники медучреждения сказали, что не брали анализ у этих людей

Гражданам Украины разрешили въезд в Молдову, но обязали две недели соблюдать режим самоизоляции.

Молдавское издание NewsMaker отмечает, что с 19 июля Молдова изменила правила въезда в страну. Въезжающие должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до поездки, либо документ о полной вакцинации, после которой прошло не менее 14 дней. Документ должен быть на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языке. Те, у кого нет теста, должны провести две недели в карантине. Это касается даже тех путешественников, которые прибыли из стран зеленой зоны с низким уровнем заражений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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