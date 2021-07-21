Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

“Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, оказания им механизмов и инструментов работы с Украинским государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов”, – говорится в сообщении.

Согласно закону, коренными народами Украины признаются крымские татары, караимы и крымчаки.

Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Законом запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины, отметили в пресс-службе.

“Закон вступает в силу со дня его опубликования (кроме ч. 3 ст. 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины – она вступит в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя под общую юрисдикцию Украины)”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Зеленский внес законопроект №5506 “О коренных народах Украины” в Верховную Раду в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая и определил его как неотложный. В этот день он заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым.

Закон признает крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. Коренными являются такие народы, которые не имеют собственного государственного образования за пределами Украины, указано в тексте закона.

Верховная Рада приняла закон 1 июля.

Президент РФ Владимир Путин в интервью каналу “Россия 24”, которое вышло 9 июня, называл законопроект Зеленского “неприемлемым”. В частности, он заявил, что Украина как государство – якобы “порождение советского периода”, а “говорить о русских как о некоренном народе – некорректно, смешно, глупо и не соответствует истории”.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложенный Зеленским документ полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины и не имеет ничего общего с манипуляциями Путина. В то же время глава МИД отметил, что Россия продолжает репрессии против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму.

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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