Лукашенко: Запад провалил план революции в Белоруссии

Президент республики сделал громкое заявление. Он отметил, что Запад провалился с проведением “цветной революции” в стране.

Примечательно, что власти Белоруссии не раз говорили о том, что протесты в республике управляются из-за

рубежа. Александр Лукашенко обвинял Запад о вмешательстве в политическую ситуацию в Белоруссии.

По мнению главы государства, беспорядки – дело рук Соединенных Штатов, европейцы же встали на их сторону. Также белорусский лидер заявлял, что Запад планировал уничтожить независимую республику через революцию, которую удалось предотвратить.

Напомним, массовые акции протеста и митинги в Белоруссии начались после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа прошлого года. По данным ЦИК, политику отдали свои голоса 80,1% граждан. В конце зимы власти страны заявили, что беспорядки почти сошли на нет.

Как писали “Дни.ру”, 13 июля в Северной столице состоялась встреча президентов России и Белоруссии. По итогам переговоров Кремль решил помочь республике преодолеть последствия санкций, введенных странами Европейского союза.