 

Путин отреагировал на ситуацию с ростом цен на продукты

21.07.2021, 22:22, Разное
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Глава государства высказался о подорожании ряда основных товаров, в том числе – еды. Так, президент констатировал, что в стране сегодня очень остро стоит вопрос о росте цен на овощи из так называемого “борщевого набора”. Это картофель, лук, капуста, свекла и морковь.

Российский лидер попросил чиновников отчитаться о положении дел в данной сфере. Отметим, что недавно в партии “Единая
Россия” нашли способ снизить цены на продукты. Властям посоветовали обязать торговые сети подписать документы о снижении торговых наценок на овощи и другие социально значимые продукты.

Напомним, в конце весны президент России уже отмечал обострение ситуации с ценами на ряд товаров. Владимир Путин объяснял, что такая тенденция вызвана, в частности, нестабильной мировой конъюнктурой.

Как писали “Дни.ру”, ранее в России резко подскочили в цене бананы. Стоимость этих фруктов достигла своего максимального значения за последние годы. Кроме того, производители предупредили торговые сети о возможном росте цен на хлеб, который начнется уже в следующем месяце.



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