Мнение: Что из себя представляет социально-политической строй Белоруссии?

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ?

Разноголосицу в левой среде создают два момента: разная оценка классовой природы белорусского политического режима и разная оценка перспектив протестной активности. Те, кто считают, что в Белоруссии «социализм», «полусоциализм», поддерживают разгон беломайдана. Те, кто считают, что в Белоруссии «фашистская диктатура», «абсолютная монархия» и тому подобное, поддерживают беломайдан. А также поддерживают протесты те, кто уверены в возможности «сменить вектор» беломайдана с либерального и националистического на «социалистический». Следует отметить, что ситуация во многом повторяет отношение левых к украинскому майдану.

Следует также отметить, что проблематика установления классовой сущности государственной власти далеко не исчерпывается феноменом Белоруссии. Полемику вызывает Венесуэла, Никарагуа, Зимбабве, Сирия, Приднестровье и ряд других стран, о которых у нас говорят ещё реже.

Итак, к сущности социально-политического строя в Белоруссии. На мой взгляд, этот теоретический вопрос лучше рассмотреть методом исключения.

Первая фаза коммунизма, именуемая в простонародье социализмом, определяется по совокупности признаков, которые можно свести к двум взаимосвязанным принципам: i) обобществление основных средств производства, то есть господство в экономике социалистического сектора с планированием при ii) диктатуре рабочего класса, то есть, условно говоря, власти коммунистической партии. Первая фаза коммунизма — это общество уничтожения классовых различий. Классический пример — СССР с 1936 по конец 1980-х. Из современных стран общество на первой фазе коммунизма находится в КНДР.

В свою очередь, в современной Белоруссии рыночная экономика и полноправное господство частной собственности на средства производства. Следовательно, уже поэтому коммунизм исключается.

Переходный период от капитализма к коммунизму, именуемый в простонародье по аналогии с советской историей нэпом, определяется по совокупности признаков, которые также можно свести к двум взаимосвязанным принципам: i) диктатура рабочего класса и ii) командные высоты в экономике — плановый социалистический сектор — в руках социалистического государства. При нэпе имеется известное допущение капитализма и других укладов. Именно здесь возникают сложности в рассмотрении Белоруссии. Например, КПБ, согласно её программе, борется против попыток реставрации капитализма в стране, стало быть, признаёт в Белоруссии как минимум социалистический характер государства.

Некоторые считают, что политический режим, который возглавляет Лукашенко, можно считать диктатурой рабочего класса, так как, во-первых, остановив программу либеральных реформ, он сохранил многие предприятия советского производства и некоторые социальные блага, во-вторых, его реально поддерживает основная масса народа, в-третьих, в основе белорусской экономики лежит сильный госсектор, а государство защищает интересы наёмных работников. Чем не переходный период?

Против такой точки зрения обычно приводят следующие факты: развитие частного сектора, социальное расслоение, отсутствие планирования в госсекторе, постепенное сворачивание социальных благ, наличие принципа разделения властей и формы буржуазного парламентаризма.

Возникает закономерный вопрос, как научно грамотно определить классовый характер конкретного государства? Всякий разговор о частностях неизбежно выливается в демагогию спора сторонников и противников Лукашенко.

В данном случае для нас принципиально то, что социалистическое государство, то есть диктатура рабочего класса, несмотря на всю свою специфику, всё же ещё остаётся классовым государством, то есть машиной классового господства и подавления.

Отсюда следует, что классовый характер государства определяется субъективным фактором. Ленин учил, что диктатура рабочего класса — это власть, которая реализует цель построения коммунистического общества.

Лукашенко положительно относится к коммунизму, в частности в 2012 году он заявлял: «Коммунистическая идеология, основанная на идеологии марксистско-ленинской, должна стать одной из главных составляющих белорусской государственной идеологии».

Однако трезвая оценка белорусской государственной идеологии марксизма-ленинизма в ней не усматривает, но положительное отношение к интересам народа, к чувству социальной справедливости и отрицательное отношение к буржуазии имеются.

Правительство Лукашенко не строит коммунизм, не руководствуется марксистско-ленинской наукой, не стремится к обобществлению средств производства и уничтожению отношений частной собственности. Оно себя не называет и не считает революционным. Напротив, оно реализует программу классового примирения, программу «народного государства». В одном из интервью Лукашенко довольно метко изложил свои представления о государстве в метафоре — сильный национальный лидер вбивает колышек народных интересов, а капиталисты ходят вокруг него на привязи. Примерно таким идиллическим пейзажем и руководствуется Лукашенко и его соратники. Недалёким, прямо скажем, от концепций Бисмарка, Муссолини, Гитлера, Франко, Пиночета. Вот только за спиной Лукашенко нет финансового капитала, поэтому и идеи эти играют несколько иначе.

Исходя из субъективного фактора классовый характер государства определяется объективным содержанием политики власти — ведёт она к построению коммунизма или перманентному утверждению производственных отношений капитализма.

В Белоруссии, соответственно, налицо утверждение капитализма и развитие страны на базе капитализма. Белорусские государственные предприятия, являющиеся локомотивом развития экономики, не составляют единую монополию, обращённую на пользу народа, не соревнуются и не вытесняют частный сектор.

Кроме того, классовый характер государства определяется формами и степенью организации самого господствующего класса. Государство вообще есть определённая организация класса.

В основе осуществления диктатуры рабочего класса лежит прежде всего партийная организация класса. Затем наиболее приспособленный вариант формы власти — это Советы, хотя от этой формы возможны и отступления в пользу парламентаризма. Но касательно Белоруссии мы видим, что массы пролетариата не организованы в революционный класс, у них отсутствует партия авангардного типа, а власть в Белоруссии представляет собой типичную буржуазную республику. Пролетарские массы участвуют в политике лишь посредством голосований. И массовые организации не являются институтами диктатуры рабочего класса, так как они беспартийны.

Таким образом, государственную власть в Республике Беларусь с научной точки зрения нельзя считать диктатурой рабочего класса.

Однако при этом и полноценной диктатурой буржуазии данная власть не является. В пользу этого говорит содержание политики Лукашенко, учитывающей интересы трудящихся, в том числе пролетариата. В надстройке белорусского общества имеется немало социалистических элементов, сохранённых после разрушения СССР. Государственный аппарат Белоруссии в значительно меньшей степени засорен буржуазным элементом, чем это обычно бывает при капитализме. Многие законы с классовой точки зрения имеют половинчатый характер, защищают трудящихся от произвола и даже отчасти от эксплуатации капиталистов. Социальная политика Лукашенко отличается от социальной политики типичных буржуазных стран тем, что в большей степени служит интересам пролетариата, чем просто компенсирует степень эксплуатации и утихомиривает народ. Кроме того, можно однозначно утверждать, что политический режим, возглавляемый Лукашенко, отчасти опирается на массы пролетариата, что, правда, не превращает его, в силу вышеобозначенных причин, в диктатуру рабочего класса. Власть в Белоруссии объективно опирается на ту часть класса буржуазии, которая тесно сплетена с высшим чиновничеством. Причём не имеющая доступа к аппарату государства буржуазия находится в резкой оппозиции Лукашенко.

Стало быть, в Белоруссии капитализм, типичный базис которого поддерживается не вполне типичной для себя надстройкой. В данном случае проявляется закон истории, гласящий, что в эксплуататорских обществах на коротких промежутках истории политика имеет первенство над экономикой. Вполне можно считать, что Лукашенко олицетворяет нечто вроде «прогрессивного буржуазного лидера» или «народного президента». Исчезнет Лукашенко — исчезнет данный субъективный фактор и постепенно надстройка придёт в полное соответствие с базисом, Белоруссия в соответствии со своим местом в глобально-капиталистическом разделении труда превратится в заурядную полуколонию, как её соседи — Украина, Польша или Литва.

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