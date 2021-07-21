Мнение: Путин любит парады?

Парад – это когда есть зрители. А когда бойцы маршируют или корабли идут строем – это не парад, это просто учения.

Глава управления Роспотребнадзора Санкт-Петербурга Наталия Башкетова заявила, что из-за распространения коронавируса Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей.

Так и сказала чиновница: «Присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей. Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен».

Мне не понятно, зачем проводить парад, если зрителей все-равно не будет? Зачем поднимать в воздух 48 самолетов и вертолетов? Кого ради в акваторию выйдут 54 корабля, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана?

Или у парада все-таки будет зритель? Хотя бы один? Нашему президенту, похоже, парады нравятся. Он-то, думаю, прилетит в Санкт-Петербург. Полюбуется на корабли, самолеты, вертолеты… Как в прошлом году:

На снимках: Главный военно-морской парад 2020 года, фотографии отсюда

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