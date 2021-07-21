Китайский авиапром долетел до Америки

19.07.2021 Независимое военное обозрение

Характеристики истребителя 5-го поколения J-31 остаются неизвестными, но факт появления самолета свидетельствует о высоком потенциале авиапрома КНР. Фото Reuters.

Пекин утверждается в Западном полушарии

В 2020 году китайская военная промышленность вышла на второе место в мире после США, опередив страны ЕС и Россию. Авиационный кластер – высокоразвитая отрасль ВПК КНР. Связано это с многократно возросшим за последние десятилетия научно-техническим потенциалом и разветвленной индустриальной схемой, охватывающей обширный спектр авиационной техники.

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

Приоритетно отрасль ориентирована на удовлетворение внутреннего спроса основного потребителя – Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Однако Китай наступательными темпами развивает сектор экспортных поставок вооружений и военной техники, ориентированный прежде всего на рынки стран третьего мира. Группа традиционных потребителей китайской продукции расширилась с 40 стран в 2014 году до 53 в конце 2019 года.

По прогнозам американского исследовательского центра HTF market report, с 2020 по 2026 год общемировой рынок военных самолетов значительно вырастет. К 2027 году он достигнет 61,5 млрд долл. США при среднегодовом темпе роста 1,5% в течение прогнозируемого периода. На втором месте по производительности находится китайская авиастроительная компания AVIC, занимающая шестое место в мировом рейтинге 100 лучших оборонных компаний. Доход ее в 2019 году составил 25,07 млрд долл. США.

Следует отметить значительный прогресс в наращивании Китаем объемов производимой военной техники. В рамках масштабной реформы ВПК внедряются современные технологии, практически наравне конкурирующие с зарубежными аналогами, проводятся коренные преобразования организационной структуры предприятий. Существенный вклад в развитие отрасли внес реализуемый Госсоветом КНР План стратегического развития военно-гражданской интеграции.

Как и в случае с сухопутной составляющей ВПК, авиапромышленность характеризуется разветвленной производственной платформой и сетью научно-исследовательских центров, отвечающих за разработку, внедрение технологических решений, а также адаптацию заимствованных технологий к потребностям сектора.

AVIC была создана в 2008 году путем слияния ранее действовавших корпораций AVIC I и AVIC II, объединявших более 200 производственных предприятий. В рамках реорганизации AVIC в 2012 году созданы 19 дочерних структур различной специализации. Общее количество сотрудников примерно 450 тысяч человек, штаб-квартира в Пекине.

Ключевыми предприятиями холдинга являются Шэньянская, Сианьская и Шанхайская авиапромышленные корпорации, авиапромышленные компании «Чэнду», «Ханьчжун» и «Чанхэ», национальные авиапромышленные группы «Гуйчжоу» и «Хунду», Харбинская авиапромышленная компания.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ

Новая военная доктрина КНР (опубликована 24 июня 2019 года) уделяет значительное внимание роли ВВС в контексте возможных региональных конфликтов с участием США. Особое внимание уделяется первой и второй цепям островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, Африке и Ближнему Востоку.

В связи с наращиванием Пекином своего присутствия практически во всех географических зонах планеты роль военной авиации приобретает геостратегический характер. Он предполагает повышенную мобильность национальных ВС и обеспечение в максимально сжатые сроки доступа к ключевым точкам китайского влияния.

Пекин активно инвестирует в объекты военной инфраструктуры Джибути, прежде всего для отслеживания обстановки в Ближневосточном и Североафриканском регионах, наращивая военный потенциал для срыва региональных операций ВС США. В этих целях также рассматриваются геопозиции Судана (Хартум) и португальского острова Терсейра, где до 2010 года размещалась база ВВС США.

Ведутся переговоры со странами Латинской Америки (прежде всего Венесуэлой и Панамой) по вопросам развертывания военно-транспортной инфраструктуры.

Этим объясняется взятый руководством НОАК курс на развитие авианесущей составляющей ВМФ. Она включает широкий модельный ряд разрабатываемых, проектируемых и производимых перспективных авианосцев, вертолетоносцев, многоцелевых плавающих платформ.

Так, 19 декабря 2019 года упомянутая компания AVIC представила изображение будущего палубного истребителя для отечественного авианосца, который, вероятно, будет разработан на основе истребителя пятого поколения J-31.

В декабре 2020 года первый китайский палубный беспилотный вертолет типа AR-500B (также проект AVIC) совершил свой первый испытательный полет в провинции Цзянси.

В данном контексте просматривается определенная синергия развития двух видов вооруженных сил ВВС и ВМФ, которые технологически сплетены в рамках единой концепции применения силы.

КИТАЙ И ВЕНЕСУЭЛА

Следует отметить, что оборонные ведомства стран Латинской Америки имеют наименьшее количество боеготовой авиатехники, составляющей всего лишь 6% от общего числа военной авиации в мире (54 тысяч единиц). Что касается боевой авиации, ее общая региональная доля составляет лишь 3,3% от общемировых показателей (14 600 единиц). Весь боевой авиапарк латиноамериканских стран составляет 459 истребителей.

Эта статистика свидетельствует о высокой потенциальной емкости регионального рынка. После выхода латиноамериканских стран из экономического кризиса (прежде всего связанного с пандемией COVID-19) им потребуется приобретение современных образцов боевой авиации. Этот аспект учитывается Пекином, расширяющим свою экспансию в регионе, в том числе в сфере ВТС. Ключевым партнером КНР на данном этапе является Каракас, готовый к расширению спектра закупок китайской военной продукции. В сентябре 2019 года командование аэрокосмической обороны ВС Венесуэлы (CODAI) получило три радарные системы дальнего действия китайского производства (предположительно модель для трехмерного наблюдения на дальних расстояниях JY-27A, произведенная корпорацией China Electronic Technology Group). Радары выставлены на авиабазе Эль-Либертадор, где расположена штаб-квартира CODAI. Данная система раннего оповещения способна обнаруживать скрытые воздушные цели, использующие стелс-технологии.

Ранее CODAI получила другие китайские радарные системы: Cetec JYL-1 3D, JY1B 3D дальнего действия и Jezetec JZ/QF-612 ближнего действия. В июле 2020 года Венесуэла закупила беспилотные системы Mavic Air китайской компании SZ DJI Technology Co. в интересах национальных ВМС. Операторы из числа местных военнослужащих прошли обучение под контролем китайских инструкторов по управлению и обслуживанию дронов.

В условиях американских санкций Каракас испытывает затруднения в техобслуживании стоящих на вооружении ВМС вертолетов AB-212ASW (Agusta Bell итальянского производства американского Bell 212 Twin Huey). В связи с этим МО Венесуэлы рассматривает вариант приобретения китайского многоцелевого вертолета Harbin Z-9EC.

Вопрос о приобретении Каракасом новых истребителей встал после поставки в сентябре 2020 года Бразилии первой партии шведских истребителей Gripen E (36 единиц, 5,4 млрд долл. США. Региональная конкуренция вынуждает Каракас реагировать на повышение военного потенциала южного соседа. Как один из перспективных вариантов МО страны рассматривает китайский истребитель J-10C поколения 4++. Это один из конкурентов российского МиГ-35; по отдельным параметрам он превосходит Су-30МК2, стоящие на вооружении венесуэльских ВВС. Так, J-10C обладает меньшей радиолокационной заметностью и оснащен более современным ракетным вооружением. Также Китай может предложить Венесуэле легкий истребитель JF-17 Block 3, который концептуально ближе к Gripen E, но имеет более низкую стоимость.

КИТАЙ И БРАЗИЛИЯ

Согласно исследованию SIPRI, Бразилия стала крупнейшим импортером оружия в Южной Америке. Страна превзошла Венесуэлу, которая возглавляла список южноамериканских импортеров в предыдущем отчете пятилетней давности. В период с 2015 по 2019 год доля Бразилии составила 31% закупок оружия среди стран региона.

Военно-техническое сотрудничество КНР и Бразилии находится на начальном этапе. Крупных поставок не осуществлялось, хотя в перспективе они вероятны.

По данным МО Бразилии, в 2019 году объем экспорта ее ОПК составил более 3,6 млрд долл. (в 2018 году – 3,2 млрд). Основными экспортными контрактами стали продажа Embraer пяти самолетов KC-390 Millennium Португалии за 1 млрд долл. и 12 легких штурмовиков и УТС A-29 Super Tucano Нигерии. Увеличение экспорта демонстрирует потенциал ОПК Бразилии, который является самым прибыльным в стране.

При этом командующий армией Бразилии генерал Эдсон Леал Пужоль 12 ноября 2020 года заявил, что у оборонного ведомства нет достаточных ресурсов, чтобы гарантировать суверенитет страны. Система ПВО – одна из основных оборонных уязвимостей. Командующий исключил наличие какой-либо реальной угрозы для Бразилии, но отметил, что нагрузка на армейские подразделения растет, а финансирование сокращается. Бразилия на данный момент имеет несоизмеримо малые ВС по сравнению с ее территорией и населением. В качестве решения на среднесрочную перспективу генерал предложил организовать финансирование из специально созданного оборонного фонда, как это сделано в Аргентине. В январе 2021 года Бразилия объявила тендер на закупку системы ПВО средней дальности. Минобороны заинтересовано в поставке зенитной средневысотной артиллерии, которая должна состоять из четырех интегрированных подсистем – управления и оповещения, вооружения, коммуникации и логистического обеспечения.

Китай может предложить комплекс средней дальности HQ-16A (до 40 км) и модернизированный HQ-16B (до 70 км). По данным из открытых источников, при разработке указанных ЗРС использовались российские технологии по комплексам семейства «Бук». Законопроект о годовом бюджете Бразилии (PLOA 2021) гарантировал выделение около 20 млрд долл. США для инвестиций в стратегические проекты оборонного ведомства. Это крайне важное решение, если учитывать сокращение ресурсов, наблюдавшееся в последние годы. Фактически PLOA 2021 исправляет сложившиеся оборонные деформации и восстанавливает часть инвестиций, запланированных на 2017–2019 годы, но подвергшихся сокращениям.

Создаются условия для расширения импортной номенклатуры ВС Бразилии, поставки которых также могут быть осуществлены китайским ОПК. В настоящее время на вооружении бразильской армии стоят китайские дроны, их используют преимущественно в приграничной зоне с Уругваем. Китай поставил для этих целей квадрокоптеры DJI Mavic fly more combo.

КИТАЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В РЕГИОНЕ

Чили также выступает в качестве потребителя продукции китайского авиапрома. В ноябре 2020 года региональное правительство Вальпараисо заключило контракт с Esenergy SpA на приобретение дронов Matrice 210 V2 – последняя и наиболее продвинутая версия в линейке квадрокоптеров от китайской DJI. Ранее Национальный штаб по борьбе с наркотиками и оргпреступностью полиции Чили приобрел восемь дронов DJI Mavic 2 Zoom на сумму около 56 тысяч долл. США. В декабре 2020 года ВС Аргентины поставили на вооружение 36 дронов того же производителя модели Mavic 2.

Рынок вооружений в Латинской Америке имеет перспективы расширения. В частности, речь идет о высокотехнологичном сегменте БПЛА и истребителей поколения 4+. Высокая конкурентоспособность продукции китайского ОПК позволяет Пекину сформировать существенные заделы в данной области международной кооперации.

Несмотря на продвижение Вашингтоном доктрины Монро, китайская промышленность опирается на традиционных региональных партнеров, приобретает новых, расширяет клиентскую базу за счет эффективной маркетинговой политики (продукция DJI представлена практически в каждой стране Латинской Америки) и высокотехнологичных предложений (в основном за счет заимствованных у зарубежных конкурентов технологий).

Сотрудничество КНР со странами региона по части поставок авиатехники находится на начальном этапе, но набирает объемы. Китайский ОПК создает реальную конкуренцию западным корпорациям и российскому ОПК и может опередить их в ближайшей перспективе (5–10 лет).

Александр Степанов – независимый военный эксперт.