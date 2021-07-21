Мнение: Сколько должно умереть, пока вы не нажретесь? (с)

Ого! Не удержался, сфотографировал. Вот такие уже газетки – вполне официальные, замечу! – распространяются нынче по российской провинции. Эта газета – орган целого обкома КПРФ по Ивановской области, коммунисты раздают ее на улицах бесплатно. Там вообще всё круто: например, на последней полосе такой анекдот:

“Кум, мне кажется, что прямая линия Путина – это когда россияне обращаются с просьбами решить проблемы к тому, кто им их создает!”

Или:

“Кум, ты слышал? Россияне прислали на прямую линию с Путиным в два раза больше вопросов, чем в прошлом году?

– И это нормально: чем больше он правит, тем больше к нему вопросов”.

По-моему, недурно. Или вот этот – покорил меня своим лаконизмом: “Тот, кто ходит в магазин и смотрит на цены – тот не патриот!!” Отлить в бронзе! Жестко, напоминает давно забытый дух старого КВНа…

Но нас интересует, как вы понимаете, вакцинация. И тут провинциальные коммунисты из забытого богом Иваново жгут глаголом – они явно чувствуют, что это – благодатнейшая тема, на которой они могут нехило так подняться накануне выборов. Я свидетельствую – по всей глубинке, с кем я ни говорю, неприятие вакцинации практически повальное, чтобы найти сторонников этого действа – надо специально искать с фонарем. Вот и в ивановской газете жгут – цитата из статьи на 3 полосе: “Принудительная поголовная вакцинация стала на сегодняшний день позорным несмываемым пятном на остатках репутации нынешней власти”. И далее: “Под страхом потерять работу и оставить без средств к существованию свои семьи, людей настойчиво подталкивают к участию в сомнительных экспериментах. Не прошедших вакцинацию лишают элементарных прав…” и т.д.

И дальше безвестный провинциальный журналист обрушивается на печально известный баннер “Сколько должно умереть, чтобы ты привился” (они развешаны по всем областям РФ, что я проехал, с тупой методичностью) – обрушивается с поистине цицероновской страстью:

“…хочется спросить тех анонимных “айболитов”, что вывешивают такие баннеры – вы пугаете людей тем, что из-за того, якобы, что они не укололись “спутниками”, умирают другие?!

Да, умирают, население области тает, но не из-за антипрививочников, а из-за того, что вы, именно вы создали большинству людей бесчеловечные условия для жизни. Потому что вы умеете только одно – набивать карманы за счет других”.

Финальная кода: “И сколько еще должно умереть, пока вы не нажретесь?!“

Блеск! Но вообще происходит удивительнейший процесс в нашей, с позволения сказать, политической жизни – то, что я сейчас вижу из глубинки. Удивительный он потому, что на самом деле абсолютно естественный; но мы-то привыкли, что живем в Зазеркалье, где никакие естественные законы не работают… А поди ж ты!

Власть серьезнейшим образом подставилась накануне выборов с этой вакцинацией, которая взбесила значительную часть населения – и вот, вопреки всему, но в соответствии со здравым смыслом, доселе совершенно травоядные партии пытаются как-то оседлать это недовольство – и на этом недовольстве въехать в Думу. Неслыханно!

По Ивановской области, кстати, местные комми вовсю ведут сбор подписей “против принудительной вакцинации”. Что-то похожее происходит и в других областях. Видя такую суету у коммунистов, вдруг начинают подтягиваться и другие “оппозиционеры”, презрев, видимо, все окрики и одергивания со стороны АП. Так, на днях весьма жестко против вакцинации выступил лидер совершенно доселе аморфной и бессмысленной партии “Новые люди”, некто Нечаев. Вот что он пишет в своем телеграм-канале: “Увольнять за отказ от прививки нельзя, но если очень хочется, то можно?

По всей стране люди задают нам один и тот же вопрос: разве законно отправлять в неоплачиваемые отпуска и увольнять людей за отказ от прививки? Скажу сразу — нет. Но наверху кто-то очень заигрался в неограниченную власть и решил, что законы в стране больше не действуют?

Только в субботу Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации сотрудников. Спустя три (!!!) недели после введения добровольно-принудительной вакцинации. И после того, как под страхом многомилионных штрафов, всю ответственность за прививку сотрудников возложили на работодателей. Они что, хозяева каких-то рабов или крепостных? Как может начальник заставить сотрудника сделать укол, предварительно подписав отказ от любых претензий в случае побочных эффектов? Никак. Людей буквально запугали…” и т.д.

Видали, что пишет неведомый Нечаев?! Блин, да он карбонарий! По всей стране им задают вопросы… Да кто вы такие? – хочет спросить зашуганный обыватель. – Сказали – колитесь! Начальству виднее!

В Москве, говорят, тоже пытались провести митинг антивакцинаторов. Собралось порядка 500 человек, всех быстро разогнали, во всей “свободной московской прессе” – молчок. Вполне возможно, что кои-то веки тон в антивакцинаторской – а следовательно, в самой настоящей политической – борьбе станет задавать не столица, а самая что ни на есть провинция.