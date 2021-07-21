 

Задержанный за взятки глава Ставропольского ГИБДД отрекся от дворца с позолоченными унитазами

21.07.2021, 21:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, которого задержали по подозрению во взяточничестве, заявил, что не является владельцем роскошного дворца, по его словам, недвижимость принадлежит его гражданской жене.

«Я бы там такого не делал», – сказал Сафронов в суде, передает «Царьград». 

По его словам, дворцом владеет его гражданская жена, которая является успешной бизнесвумен. И что он не имеет никакого отношения к дизайну интерьера. 

«Есть люди, которые занимаются бизнесом, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришёл, когда он был построен пять лет назад. Ряд моментов, которые там есть, я бы там такого не делал», – добавил Сафонов.  

Он также подчеркнул, что полностью сотрудничает со следствием и отвечает на все вопросы. 

Напомним, что накануне в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. Самым интересным открытием стал дом Сафонова, на который хозяин не жалел никаких денег: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, золотые унитазы и золотые смесители.  

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела гаишника с золотым унитазом. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.12 / Московские приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей ограничений

04.09 / Euronews – национальные интересы берут верх — страны ЕС вновь закрывают границы из-за коронавируса

04.10 / «Похоже на город после апокалипсиса» — 20 minutes о последствиях пандемии в Нью-Йорке

16.12 / В Киеве на Шулявском мосту упали электроопоры. Видео

24.01 / Митрополит Иларион не исключил отлучение Кураева от церкви

26.06 / Неожиданный переворот “Жигулей” на скоростной трассе попал на видео

01.07 / Рада не поддержала проекты постановлений об отмене закона о налоговой амнистии

25.08 / Усэйн Болт заболел коронавирусом

25.09 / Чернокожий в США казнен на федеральном уровне впервые за 17 лет

08.10 / Болгария отозвала посла из Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика