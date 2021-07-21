 

Кремль: Меркель проинформировала Путина о соглашении с США по «Северному потоку – 2»

21.07.2021, 21:42, Новости дня
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре высказали удовлетворение ходом строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщили в пресс-службе Кремля.

«Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток – 2». Президент РФ отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», – сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с Президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Путин дал соответствующие комментарии.

«В качестве отдельной темы президент РФ и Федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», – отмечается в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину.

Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году.

Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал РФ в энергетическом секторе, если РФ попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.



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