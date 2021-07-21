На авиасалоне МАКС впервые представили новый самолет короткого взлета и посадки

На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в летной программе впервые принял участие уникальный самолет короткого взлета и посадки, способный стартовать с вертолетной площадки.

Самолет создается в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина в рамках проекта «Партизан». На МАКС-2021 уникальная технология была представлена и поднялась в воздух на летающей лаборатории на базе самолета Ан-2, передает ТАСС.

«В техническом задании предусмотрено, что демонстратор самолета должен взлетать с площадки, которая штатно предназначена для вертолета Ми-8 – это 50 на 30 метров с учетом ограничений на краях, то есть на границах может быть лес или другие препятствия», – пояснил руководитель проекта от ФПИ Ян Чибисов.

По его словам, самым сложным в этом проекте является посадка самолета на такой маленькой площадке. «Перед посадкой надо быстро погасить скорость. Это сложный маневр пока по расчетам и подтвержденным испытаниям получается. Мы создаем такой невозможный самолетик, который садится на вертолетной площадке», — добавил Чибисов.

Представитель ФПИ также уточнил, что основной идеей обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте «Партизан» является применение активного обдува крыла распределенной винто-моторной группой, которая представляет собой ряд электрических двигателей. Они и обеспечивают требуемую для взлета подъемную силу.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Напомним, что новейший легкий многоцелевой самолет «Байкал» получит в 2024 году гибридную силовую установку, включающую маршевый и электрический двигатель.