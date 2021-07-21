РФ предложила провести следующее заседание ТКГ в Минске в очном формате – Гармаш

Сегодня заседание проходило в онлайн-режиме.

“Грызлов “неожиданно” предложил провести следующее заседание ТКГ уже в очном режиме в Минске… Странное предложение на фоне лидерства РФ в Европе по количеству заражений коронавирусом. А Минск с Москвой сейчас так тесно переплелись, что можно только представить количество новых и старых российских штаммов этой заразы в Беларуси… Конечно, мы не готовы рисковать своим здоровьем. Как, кстати, не воспылали таким желанием и представители ОБСЕ”, – заявил Гармаш.

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/3566364286797028

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

27 мая глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть местом для ведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, так как Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. “Мы должны искать другую площадку. Какую – мы будем советоваться, предлагать, обращаться ко всем, в первую очередь в ОБСЕ, чтобы этот вопрос решить”, – отметил он.

Кравчук не исключает, что место проведения переговоров ТКГ может быть перенесено в Швейцарию или Финляндию.

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что сейчас вопрос о переносе площадки для переговоров трехсторонней контактной группы обсуждается на уровне неформальных переговоров Кравчука с представителями ОБСЕ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выступает против переноса из Минска площадки для переговоров трехсторонней контактной группы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не поддерживает проведение именно в Минске переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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