 

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Байденом 30 августа

21.07.2021, 21:38, Новости дня
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“Ожидаю содержательной и плодотворной встречи с президентом Байденом 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США – мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ”, – написал Зеленский в среду.

Очікую на змістовну та плідну зустріч із @POTUS 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку * та підтримки реформ.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2021

21 июля в Белом доме сообщили, что “президент Байден с нетерпением ждет возможности” принять Зеленского в Вашингтоне.

“Визит подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”, – говорится в заявлении.

Кроме того, эта встреча подтвердит тесное сотрудничество между США и Украиной в области энергетической безопасности и поддержку США усилий Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, считают в Белом доме.

Контекст:

7 июня Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон этим летом. Зеленский писал, что ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.  Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что обсуждается дата в конце июля.

17 июля СМИ со ссылкой на источники писали, что США предлагают перенести дату визита на август, и украинская сторона недовольна этим.  

Главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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