 

Гармаш: Следующее заседание ТКГ проведет новый спецпредставитель ОБСЕ

21.07.2021, 21:38, Новости дня
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Он отметил, что сегодня спецпредставитель Хайди Грау попрощалась с участниками консультаций и представила своего Киннунена, который приступит к исполнению обязанностей с 1 августа. Следующее заседание назначено на 26 августа.

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/3566364286797028

Контекст:

Швейцарский дипломат Хайди Грау занимает пост спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ с конца 2019 года. Она сменила на этой должности австрийского дипломата Мартина Сайдика. 

8 июля стало известно, что Грау покидает пост спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине и выходит из переговоров трехсторонней контактной группы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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