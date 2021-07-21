Опубликована информация о камерах нового смартфона Huawei P50

Компания Huawei, напомним, собирается официально представить свою новую модель флагманского смартфона Р50 в конце текущего месяца. В связи с этим сеть постепенно наполняется информацией о технических характеристиках устройства.

В данном случае СМИ сообщают о видеокамерах, которыми будет оснащен новый Huawei P50. Как сообщают источники, предлагаемый блок датчиков позволит вести съемку как с очень близкого, так и с дальнего расстояния.

В частности, эксперты указывают на наличие 20-кратного зума (цифровой достигает 200 единиц), с одной стороны, а также на сверхширокоугольную камеру, с другой. Фокусное расстояние можно регулировать до значений от 18 мм до 125 мм. Также стало известно о диапазоне регулирования диафрагмы: от F/1,8 до F/3,4.