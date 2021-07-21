 

Катерина Шпица поделилась романтичными снимками с отдыха: “Прямо как в моем детстве”

21.07.2021, 21:34, Разное
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Популярная актриса Катерина Шпица разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, впечатляющие снимки которого были сняты в период её отпуска на экзотическом курорте. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Недавние дни красавица провела, отдыхая в Турции вместе со своим сыном, 8-летним Германом. Стоит отметить, что в этот период Катерина Шпица не особенно баловала фолловеров фото и видеоматериалами, однако, как выяснилось, она просто решила немного отдохнуть от соцсетей, тем более, что звезда экрана даже в отпуске не прекращала творческой работы над своей авторской книгой, завершение которой анонсировала уже на ближайшую перспективу. “Купались, кормили котят едой, унесенной в салфетке, в кустах рядом с кафе, прямо как в моем детстве, лопали мороженое, нахохотались и надурачились, наговорились от души”, – представила краткий “отчет” подписчикам хозяйка аккаунта в сопровождении фотографий.
Изображение взято с: [email protected]
В опубликованном коллаже на шести снимках артистка продемонстрировала свою великолепную фигуру в разных ракурсах и одеяниях. К слову, на одном из изображений компанию ей составил и наследник. Завершая откровения, Шпица поблагодарила судьбу за прекрасно проведенный отдых и интересные знакомства, произошедшие на курорте. “Везет мне на людей!”, – резюмировала красотка.

Изображение взято с: [email protected]
Многочисленные подписчики звезды экрана не преминули возможностью от души похвалить её красоту и позитивный жизненный тонус. А фотоснимок с сыном даже спровоцировал у некоторых поклонников подозрения в чародейских способностях Катерины Шпицы: по их мнению, 35-летняя любимица выглядела не иначе, как старшая сестра своего же ребенка. За день публикация набрала более 30 тысяч “лайков”.



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