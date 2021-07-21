 

Большинство агрегаторов и таксопарков поддержали введение системы мониторинга такси

21.07.2021, 21:28, Разное
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Система создана для водителей такси и таксопарков, личные данные пассажиров в нее не передаются, отметили в департаменте. Там подчеркнули, что ввод системы обезопасит пассажиров и легальный рынок от нарушителей и не приведет к коллапсу.

“Все крупные агрегаторы и таксопарки полностью поддерживают нас, так как тоже думают, в первую очередь, о безопасности и комфорте пассажиров”, – сообщили в департаменте.

Также там отметили, что автоматизированная система призвана снизить число аварий с участием такси, гарантировать пассажирам безопасные поездки. Новых правил не вводится, лишь автоматизируется контроль за соблюдением старых требований. Для регистрации в системе не потребуется финансовых затрат, процедура максимально простая.

В департаменте положительно оценили работу системы в тестовом режиме. Регистрироваться в ней можно с начала июля, сообщает ТАСС.

Пассажир должен быть уверен, что за рулем находится прошедший обязательный медосмотр водитель, а сам автомобиль находится в исправном состоянии, отметили в ведомстве.

“Мы снизим и риск ДТП из-за переработок, – такие сейчас случаются, но система будет контролировать режим работы”, – пояснили в столичном департаменте транспорта.

Там напомнили о росте числа аварий с участием такси. В результате проверок выяснилось, что водители продолжают серьезно нарушать правила: приезжают на заказ без разрешения на перевозку, путевого листа, отметок о прохождении медицинского и техосмотра, а номера автомобиля не совпадают с указанными в приложении. В таком случае оператор не несет ответственности за пассажира в случае инцидента, пояснили в департаменте транспорта.



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