 

В Москве откроются современные образовательные объекты

21.07.2021, 21:28, Разное
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Современные учебные заведения Москвы – это уникальные образовательные комплексы с оригинальным дизайном и высокотехнологичными учебными пространствами. И их в российской столице появляется все больше и больше.

Так, учебный корпус с летней верандой и зимним садом построят в районе Ховрино. Пятиэтажное здание с планетарием по улице Клинская, владение 24 будет рассчитано на 500 мест. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

“Корпус появится на участке площадью более 9 тыс. квадратных метров, прилегающем к действующей школе № 1474. Он предназначен для учащихся 8-11 классов. Сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные работы”, – уточнил чиновник.

Современный корпус оборудуют информационным табло и навигацией. Классы основной и старшей школы будут расположены на разных этажах. В здании также появится IT-полигон. Здесь расположатся кабинеты информатики и иностранного языка, а также классы для естественно-научных дисциплин, инженерный, медицинский и академический лабораторно-исследовательские комплексы.

На первом этаже расположится многофункциональное многосветное пространство с системой для слабослышащих учеников. На третьем этаже будет работать планетарий на 15 мест. Еще одной изюминкой корпуса станут летняя веранда и зимний сад.

В ТиНАО откроется образовательный комплекс “Формула” с арт-блоком. Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что застройщик уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию учебного центра. Здание расположено в поселке Коммунарка (Сосенское) по адресу улица Потаповская Роща, дом 22.

“Здание площадью 12,6 тыс. квадратных метров объединяет школу на 550 мест и детский сад на 150 малышей. “Формула” – это полифункциональное учебное заведение, где помимо классического образования дети смогут получить представление о современных профессиях и прокачать свои soft skills”, – рассказал Жидкин.

Для учащихся будет доступен центр прототипирования с 3D-принтером, класс робототехники, арт-блок с гончарной мастерской, IT-полигон и медиалаборатория для съемок телепередач, учебных фильмов, роликов для YouTube или TikTok. В учебном центре расположены три спортзала и большой спортивный блок под открытым небом. Эпицентром школьной жизни, конечно же, станет уникальный амфитеатр-трансформер на 350 человек.



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