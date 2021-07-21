Мнение: Замена Ан-2

На авиасалоне МАКС-2021 представили ЛМС-901, самолет, который должен прийти на смену легендарной рабочей лошадке Ан-2,

Создаваемый на смену легендарному Ан-2 новый самолет ЛМС-901 показали на начавшемся в подмосковном Жуковском международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Летные испытания первого опытного образца должны начаться в этом году.

Разработкой нового легкого самолета, который в перспективе заменит Ан-2 "Кукурузник", занимается компания "Байкал-инжиринг", которая и представила самолет на авиасалоне. На представленом опытном образце установлен двигатель General Electric H80-200, однако в дальнейшем он будет заменен на российский ВК-800С. ЛМС-901 имеет длину в 12,2 метра, высоту – 3,7 метра и размах крыла – 16,5 метра. Максимальная взлетная масса – 4,8 тонны, скорость – до 300 км/час. Максимальная дальность полета – 3 тысячи км. Вмещает 9 пассажиров и может нести до 2 тонн полезной нагрузки.

На данный момент известно, что в 2022 году к летным испытаниям должен присоединиться второй опытный образец самолета. Дальнейшие планы не раскрываются, но самолет должен пойти в серийное производство уже в 2024 году, по крайней мере такую задачу поставил президент России Владимир Путин.

Летом 2019 года Министерство промышленности и торговли объявило конкурс на разработку лёгкого многофункционального самолёта на девять пассажиров на замену Ан-2. Победителем было выбрано ООО "Байкал-инжиниринг" – дочернее предприятие Уральского завода гражданской авиации. При этом Минпромторг отказался от планировавшегося к серийному выпуску с 2021 года одномоторного самолета ТВС-2ДТС "Байкал", разработки по которому пошли на создание ЛМС-901 "Байкал".

https://topwar.ru/185168-razrabotannyj-na-zamenu-kukuruzniku-an-2-samolet-lms-901-pokazali-na-aviasalone-maks-2021.html – цинк

То есть до 2025-го года Ан-2 (который выпускается еще с конца 40х-начала 50х годов) и дальше будет доминировать в своем сегменте авиаперевозок.

Визуально машина конечно далеко не самая красивая, но тут главное конечно это экслуатационные характеристии и надежность.

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