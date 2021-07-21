Мнение: Право на космос, спецеедство и предупреждения вместо штрафов

1. Богатейший человек мира, Джефф Безос, слетал в космос. Ненадолго, всего лишь на несколько минут. В компании своего брата, 82-летней лётчицы и 18-летнего студента, которые сразу же поставили возрастные рекорды как самый старый и самый молодой астронавты в истории. Заодно был протестирован новейший корабль для суборбитальных полётов.

Казалось бы, большое достижение. Но публика недовольна:

https://lenta.ru/news/2021/07/20/bezos_critics/

На богатейшего человека планеты, основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса обрушился шквал критики в Twitter после полета в космос, пишет RT.

На пресс-конференции после успешного приземления Безос поблагодарил всех сотрудников и покупателей компании Amazon, заявив, что они оплатили этот полет. В соцсетях это высказывание бизнесмена, чье состояние оценивается в 205 миллиардов долларов, не оценили.

Пользователи Twitter в ответ заявили, что он может поблагодарить своих работников, подняв им зарплату до приемлемого уровня и начав относиться к ним по-человечески. Некоторые заявили, что сотрудники складов Amazon боятся даже выйти в туалет во время работы. Другие призвали благодарить правительство за неуплаченные налоги.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли поздравил основателя Amazon и космической компании Blue Origin, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса с полетом в космос, однако призвал его теперь обратить свое внимание на проблему голода на планете.

Господин Безос действительно весьма известен своей крайней прижимистостью и сомнительной экономией на сотрудниках, которых в Амазоне ставят порою в весьма жёсткие условия труда.

Впрочем, в 1961 году, когда Юрий Гагарин совершил свой славный полёт, советские граждане жили на порядок-другой беднее, нежели современные сотрудники Амазон.

Если бы человечество жило по принципу «давайте сначала накормим всех бедных», то мы бы никогда не полетели в космос, не открыли Америку, не построили бы египетские пирамиды… или, как минимум, сделали бы это значительно позже.

Коммунистические утописты, да и обыкновенные фантасты в своих произведениях обещали нам массовые полёты в космос для всех желающих уже в 21 веке. Пока что мечта остаётся мечтой.

Вам нужно пройти сложнейшую подготовку: отбор в космонавты суровый, количество мест крайне ограничено. Даже если вы сумели попасть в отряд космонавтов, окончательное решение о том, достойны ли вы оказаться в космосе, будет зависеть не от вас.

Миллиардеры-капиталисты в лице Безоса предлагают слетать за пределы земной атмосферы на гораздо более твёрдых и льготных условиях. Ограничений по возрасту и здоровью меньше. Текущая цена билета – 28 миллионов долларов (2 миллиарда рублей), однако на следующие полёты она, скорее всего, значительно снизится.

Впрочем, не все согласны, что Безос, – а за несколько дней до него британский миллиардер Бренсон, – вообще побывали в космосе. Есть мнение, что граница космоса начинается не в 100 и не в 90 километрах над Землёй, а ещё чуть выше:

https://iz.ru/1195213/olga-kolentcova/zvezdnyi-seichas-chem-kosmicheskii-start-bezosa-budet-otlichatsia-ot-poleta-brensona

Если так, то сейчас мы обсуждаем всего лишь избыточно дорогие авиаполёты.

2. Язык отражает реальность и идеологию эпохи. В этом плане весьма показателен термин «спецеедство», бытовавший в СССР в 1920-е и 1930-е:

https://zen.yandex.ru/media/id/5c2bb5cbea039800abdc8fd6/speceedstvo-5e2db28d43fdc000af4d2c2a

Толковый словарь Д.Н.Ушакова (1935-40 гг.) толкует термин «спецеедство» как «враждебное отношение к беспартийным специалистам как результат непонимания политики коммунистической партии по отношению к интеллигенции. “Спецеедство” всегда считалось и остается у нас вредным и позорным явлением».

Это «вредное и позорное явление» было альфой и омегой советской внутренней политики до конца 1930-х гг. (т.е. до начала издания словаря Ушакова), после чего сошло на нет не потому, что было искоренено партией и правительством, а оттого, что «есть» стало некого – беспартийных интеллигентов в основном или уничтожили, или загнали в униженное подчинённое положение.

«Спецеедство» как явление существовало с момента октябрьского переворота, и поначалу вовлекало в свою мясорубку в основном царских офицеров, служивших в Красной Армии (вспомним баржи со «спецами», потопленные в Волге под Царицыном по приказу Сталина). Но в конце 1920-х гг. «спецеедство» обрушилось в первую очередь на технических специалистов – инженеров, работавших в советской промышленности. Старт их истреблению дало Шахтинское дело, начавшееся в 1927 г. <…>

Больше массовых процессов над инженерами и специалистами не проводилось. Однако «спецеедство» как явление просуществовало ещё несколько лет – вплоть до конца 1930-х гг., когда старые, дореволюционные специалисты были почти полностью уничтожены. На их место приходили их ученики, но те были людьми другой формации: партийно-комсомольские выдвиженцы, «красные» спецы были гораздо худшими профессионалами, зато – несравненно больше преданными партии. А до этого времени (фактически до Большого Террора) «вредителей» среди инженерно-технических работников выискивали энергично и неустанно: ведь вся история сталинских пятилеток – это история страшных аварий и техногенных катастроф… А власть не могла признать, что это следствие штурмовщины, безалаберности и халтуры, причём на 99% не инженеров, а партийных органов, вмешивавшихся во всё и мешавших всем работать. Поэтому инженеры продолжали гибнуть. В 1934-37 гг. были убиты (некоторые без суда и даже ареста) или скончались при загадочных обстоятельствах всё (!) специалисты, построившие и запустившие Уралмашзавод (А.П.Банников, В.Ф.Фидлер, И.С.Беленький, В.А.Гассельблат, Д.А.Патрушев, В.И.Попов, И.А.Старченко, А.И.Баландин, С.Н.Седелев, В.Е.Волынко, В.Л.Стырикович и Г.М.Заславский и др.). Были расстреляны все трое руководителей строительства Магнитогорского металлургического комбината – Я.С.Гугель, Л.М.Марьясин и К.Д.Валериус.

Уже в годы Большого Террора истреблению и арестам подверглись тысячи новых, «красных» специалистов, и тоже по совершенно диким, абсурдным обвинениям. И так же, как во времена Шахтинского дела, власти арестами и расстрелами инженеров прикрывали собственную некомпетентность. Это была своего рода инерция: чуть что – хватать инженеров; так были схвачены, например, вполне «красные» А.Н.Туполев и С.П.Королёв.

Только перед войной абсурдная война советского государства с собственными инженерами прекратилась – после того, как в 1938 г. промышленность Советского Союза из-за массовых репрессий почти полностью остановилась. Руководство страны наконец-то отказалось от «спецеедства», оказавшись перед угрозой остаться вообще без современной промышленности. Да и беспартийных специалистов уже не оставалось – все были «съедены»…

3. В правительство поступил проект об отмене штрафов и иной ответственности для малого бизнеса за нарушение правил его ведения, в том случае, если оно было совершено впервые:

https://www.rbc.ru/economics/19/07/2021/60f3f6009a794722bc21d150

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложениями по смягчению административной нагрузки на бизнес. В письме корпорации и разработанных ею поправках (есть в распоряжении РБК) в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в том числе предлагается четко определить список нарушений, за которые при первом их совершении выносится письменное предупреждение, а не штраф. Пресс-служба Минэкономразвития подтвердила получение письма, добавив, что оно на рассмотрении.

В действующей редакции КоАП уже есть норма (ст. 3.4 и 4.1.1), которая предусматривает возможность замены штрафа предупреждением для некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за впервые совершенные правонарушения, если они не несут вреда жизни и здоровью людей, имущественного ущерба. Однако применение нормы четко не регламентировано и остается на усмотрение контрольно-надзорного органа.

Корпорация МСП предлагает переписать ст. 3.4 КоАП, поменяв формулировку «может быть заменено» (наказание в виде штрафа — на предупреждение) на «назначается» (предупреждение вместо штрафа), а также распространить норму на любые субъекты предпринимательства (индивидуальных предпринимателей и юрлица). В этом случае предоставление права на ошибку станет обязательным для всех впервые совершенных административных правонарушений при условии отсутствия «отягчающих обстоятельств».

Исключение — ряд отдельно перечисленных статей (незаконное предоставление кредитов, неповиновение сотруднику правоохранительных органов, публичная демонстрация нацистской символики и т.д.), где на первый раз невозможно будет вынести предупреждение.

Логика в этом есть. Количество всевозможных правил и регламентаций в бизнесе гораздо выше, чем в дорожном движении. Вы можете обучить за короткий срок водителя, заставив его вызубрить все правила, но с бизнесменом это будет гораздо сложнее (практически невозможно, с учётом специфики разных видов бизнеса и частой смены правил).

Незнание законов, конечно, не освобождает от ответственности. Тем не менее, вынесение первоначального предупреждения вместо штрафа или введение системы страйков для малого бизнеса выглядит оправданным.