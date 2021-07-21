 

Игрушки для Джигановых – Личное мнение

21.07.2021, 21:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Семейка Джигановых отлично проводит лето. Сначала треснут младенца мешком, а затем жарят жирное мясо, а после вызвали себе на дом львов.

https://t.me/lenamiro/9299
Видео: Телеграм

Мы — настоящие львы, считают Джигановы. Ну, а дебилы, которые не понимают в животных, пусть все заткнутся!

Посмотрела я это и поняла, что некоторым даже объяснять что-либо не имеет ни малейшего смысла.


Фото: Соцсети

Говорить, что животным в неволе не место? Или сказать, что даже маленький львёнок может одним ударом лапы обезобразить лицо ребёнка?

А какой смысл это всё объяснять родителям, завалившим сына боксёрской грушей?

Они — на расслабоне. Они — львы. Они килограммами жрут вонючие стейки.

Самойлова успокаивает себя, что львята, мол, прекрасно живут у кого-то там в доме. Ну, да — все они так живут, но ровно до тех пор, пока нужны. Что происходит потом, обычно все читают в криминальной хронике — или лев кого-то задрал, или его выбросили на помойку, или попросту усыпили.

А есть вариант, когда подросшего львёнка сажают в вонючую клетку. Какое преступление совершило гордое животное? Оно просто стало опасно.

Как вам такое?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.06 / Журналист Forbes предупредил пользователей смартфонов об опасности Google Maps

08.04 / Готовим в пост: рецепт веганского пирожного “Мак” с мороженым со вкусом иван-чая и вареньем

24.07 / «В итоге людей, на глаз, собралось немного»

05.11 / Эксперт Ушаков посоветовал пользователям пересмотреть отношение к смартфону

17.03 / “Пожелайте нам сил”: Мария Миронова после смерти матери попросила поддержки у подписчиков

12.12 / “Предновогодние праздники”: Светлана Лобода впечатлила поклонников эффектным нарядом

21.08 / В Европарламенте предложили ввести санкции против России за избитых белорусских протестующих

25.12 / Ведущий «Битвы Шефов» Ренат Агзамов раскрыл секрет безупречного новогоднего оливье

17.06 / Ученые опровергли миф о неограниченном продлении срока жизни человека

29.06 / “”Принцип Домино” возвращается”: Дана Борисова анонсировала рестарт популярного шоу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика