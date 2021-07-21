Игрушки для Джигановых – Личное мнение

Семейка Джигановых отлично проводит лето. Сначала треснут младенца мешком, а затем жарят жирное мясо, а после вызвали себе на дом львов.

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Видео: Телеграм

Мы — настоящие львы, считают Джигановы. Ну, а дебилы, которые не понимают в животных, пусть все заткнутся!

Посмотрела я это и поняла, что некоторым даже объяснять что-либо не имеет ни малейшего смысла.



Фото: Соцсети

Говорить, что животным в неволе не место? Или сказать, что даже маленький львёнок может одним ударом лапы обезобразить лицо ребёнка?

А какой смысл это всё объяснять родителям, завалившим сына боксёрской грушей?

Они — на расслабоне. Они — львы. Они килограммами жрут вонючие стейки.

Самойлова успокаивает себя, что львята, мол, прекрасно живут у кого-то там в доме. Ну, да — все они так живут, но ровно до тех пор, пока нужны. Что происходит потом, обычно все читают в криминальной хронике — или лев кого-то задрал, или его выбросили на помойку, или попросту усыпили.

А есть вариант, когда подросшего львёнка сажают в вонючую клетку. Какое преступление совершило гордое животное? Оно просто стало опасно.

Как вам такое?

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