Модель Клара Пэджет вышла замуж в тот же день, что и принцесса Беатрис

32-летняя британская модель и актриса Клара Пэджет вышла замуж! Ее избранником стал манекенщик Оскар Туттиет, который участвует в модных шоу и фотосессиях, в частности, бренда Burberry. Звезда фильма шестой части “Форсажа” опубликовала сегодня в Instagram фотоотчет с церемонии бракосочетания и сопроводила его следующим текстом:

Не знаю, с чего начать… Как сказать, что это был лучший день в моей жизни, и ты сделал меня самой счастливой девушкой в ​​мире, не прибегая к клише? Ты согласен. Я согласна. И я люблю тебя @oscartuttiett 17.07.21.

Датой свадьбы было выбрано, исходя из подписи, 17 июля 2021 года – день первой годовщины свадьбы внучки королевыы Елизаветы II принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци. Они сыграли свадьбу в Виндзорском замке в тайне от всех спустя полтора месяца после заявления, что она будет отложена из-за коронавируса до лучших времен. Беатрис и Эдоардо обменялись клятвами любви и верности в Часовне всех святых, а церемония была проведена с учетом всех требований “ковидной” безопасности. А сейчас принцесса находится в ожидании первенца.

Оскар и Клара

Кстати, с британской королевской семьей ее связывает не только это: Клара является лучшей подругой модели Кары Делевинь, которая, в свою очередь, приходится дальней родственницей супруга Елизаветы II принца Филиппа. Это стало известно вскоре после его смерти в апреле этого года, когда сестры Кары Поппи Делевинь опубликовала черно-белый кадр их родной бабушки Анджелы с принцем Филиппом. Фотография была сделана в 1938 году на пляже в Венеции будущим мужем Анджелы, Эдвардом Делевинь. Принцу Филиппу на тот момент было всего 17 лет.

Помню, как мои кузены часто повторяли слова бабушки после встречи с герцогом: “Однажды он станет для кого-то очень хорошим мужем”. Как же она была права, – подписала Поппи снимок.

Оказалось, что Анджела и Филипп были дальними родственниками. Ее тетя по материнской линии была мачехой супруги лорда Маунтбеттена (полное имя – Луи Френсис Альберт Виктор Николас Маунтбеттен, 1-й граф Маунтбеттен Бирманский), который, в свою очередь, являлся дядей принца. В том же году, когда был сделан исторический кадр, Анджела и Эдвард обручились, а спустя год Филиппа познакомили с его будущей женой и королевой Великобритании – Елизаветой.