 

«Ан» перенесут с Украины в Канаду

21.07.2021, 20:52, Разное
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20.07.2021

В Монреале имеется главный офис компании Antonov Aircraft Canada. Сборку легкого многоцелевого транспортника Ан-74 украинская авиакомпания Антонов намерена освоить на промышленном предприятии в провинции Квебек.

По сообщению Le Devoir, которое делает ссылку на источники в правительстве Квебека, канадская и украинская стороны подписали межправительственное соглашение. Регистрация была проведена в провинции Квебек в марте — об этом событие в СМИ не сообщалось.

Подписание такого соглашения гарантирует украинской гос.компании Антонов   политическую и финансовую поддержку канадского правительства.

Лёгкий транспортник Ан-74 был разработан еще в СССР, и производился он в Харькове и Омске. Самолёт создавался конструкторами для условий Арктики и Антарктиды; однако он работает и в других регионах.

Российский транспортник используется как внутри страны, так и в других странах мира, таких как Иран, Судан, Египет, Туркменистан, Казахстан, Лаос.

В настоящее время уже разработана и производится существенно модернизированная версия — Ан-74ТК-300.



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