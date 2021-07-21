 

МЧС начнёт рассылать смс-сообщения с информацией о помощи другим странам

21.07.2021, 20:51, Разное
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МЧС начнёт рассылать россиянам смс-сообщения с информацией о помощи другим странам. Об этом сообщили в управлении информации министерства.

На телефоны россиян будут приходить смс-сообщения с информацией том, в какой стране сегодня МЧС помогает справиться со стихийным бедствием. Также будет указываться и само бедствие: лесные пожары, паводки, землетрясения и т.д.

В министерстве подчеркнули, что введение такого информирования вводится для повышения престижа профессии спасателя. Такие сообщения будут показывать, что сотрудники российского МЧС не бездействуют, а профессионально исполняют свой долг в любой точке мира.

Рассылка таких сообщений в тестовом режиме начнётся с 1 августа на территории Дальнего Востока и Сибири. В масштабах всей страны, такаи рассылки начнутся с 1 сентября.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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