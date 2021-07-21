Разработчик рассказал о двухместной версии истребителя Checkmate

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21.07.2021, 20:48, Новости дня
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У однодвигательного истребителя Checkmate может быть двухместная модификация, сообщила директор департамента информационной политики и общественных коммуникаций «Сухого» Анастасия Кравченко.

«Это тот самый принцип открытой архитектуры, который позволяет нам сделать как беспилотную, так и пилотируемую версию этого самолета. Также мы можем сделать корабельную и двухместную модификации самолета Checkmate», – отметила Кравченко в эфире «России 24», передает ТАСС.

Она добавила, что на данный момент самолет уже готов к испытаниям.

В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений.

Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель РФ создается с невиданной скоростью.



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