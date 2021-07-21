В отдаленных районах Тувы построят вертолетные площадки для санавиации

В отдаленных поселках Тувы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построят новые вертолётные площадки для обеспечения доступности медицинской помощи с использованием санитарной авиации, сообщил врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыга.

В течение многих лет воздушные судна республики пользовались устаревшими взлетно-посадочными площадками. В ходе проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в предыдущие годы капитально реконструирована вертолетная площадка в селе Сарыг-Сеп в Каа-Хемском районе, практически заново построены такие сооружения в городе Ак-Довурак и в поселке Эрзин. До конца этого года планируется запустить в действие еще две площадки – в отдаленном Монгун-Тайгинском (село Мугур-Аксы) и Тоджинском (село Тоора-Хем) районах, говорится в сообщении на официальном сайте Республики Тыва.



«В таком уникальном регионе, как наша Тува, значимость санитарной авиации очень высока. В летний период в тайгу перекочевывают наши чабаны, достаточно много населенных пунктов расположено в труднодоступных местах, в которых достаточно часто возникает необходимость в экстренной помощи», – отметил главный врач Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Шолбан Сарыглар.



Также уточняется, что за шесть месяцев 2021 года санитарная авиация в Туве совершила 111 экстренных вылетов, тогда как за весь прошлый год их было всего 130. Рост показателя связан с пандемией коронавируса, а также с необходимостью оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Ранее в пресс-службе правительства республики Алтай сообщили, что за счет нацпроекта «Здравоохранение» будут развивать санитарную авиацию, закупать медицинское оборудование и поставлять лекарства, для этого выделено более 1 млрд рублей.