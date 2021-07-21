Университет сокращает кафедру, где работала преподавательница Бильченко. Она заявила, что ее уволили

Она опубликовала копию документа, в котором указано, что кафедру культурологии и философской антропологии ликвидируют.

“Занимаемая вами должность подлежит сокращению с 20 сентября 2021 года. Предлагаем вам по вашему согласию перевод на другие вакантные должности в университете, с которыми вы можете ознакомиться в отделе кадров”, – говорится в письме.

Бильченко утверждает, что кафедру якобы ликвидировали ради ее увольнения. Она также заявила, что у нее самый высокий рейтинг среди преподавателей кафедры.

Преподавательница заявила, что примерно третья часть проведенных с ее участием научных конференций, а также написанных статей “была совместно с российскими коллегами”.

“Я ни о чем не жалею. Ни о чем”, – заявила она.

Бильченко также назвала себя “политической инакомыслящей”.

https://www.facebook.com/yevzhik/posts/4078844738817272

Контекст:

Бильченко в соцсетях и в эфире телеканалов резко критикует усиление действия закона о функционировании украинского языка как государственного (16 января 2021 года вступили в силу нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык). В частности, 18 января она назвала его “очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии” и заявила о “фашизме” в Украине. По мнению Бильченко, в Украине “процветает человеконенавистническая идеология” и “националистическая цензура”.

В университете ее высказывания назвали антиукраинскими. В Министерстве образования заявили, что языковой вопрос должен обсуждаться толерантно.

Профессор в течение последних лет находится в базе сайта “Миротворец” за манипулирование информацией и антиукраинскую пропаганду.

2 февраля Бильченко отстранили от занятий, а 15 февраля – от преподавательской деятельности.

Директор Института философского образования университета, профессор Иван Дробот сообщил, что Бильченко не уволена. По его словам, она получает зарплату, поэтому ей рекомендовали сосредоточиться на научной и учебно-методической работе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—