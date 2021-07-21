Минфин Украины и Гостаможня провели тестирование таможенников – его не прошли больше 10% сотрудников

Экспериментальный проект по тестированию провели Минфин и Гостаможслужба Украины при поддержке Международной организации по миграции и посольства США в Украине.

Инфографика: customs.gov.ua

Больше всего сотрудников, нерекомендованных к прохождению дальнейшей службы, – на Азовской таможне: 22,6%.

56% сотрудников по итогам проекта показали положительный результат по всем трем тестам – на знание таможенного и антикоррупционного законодательства, на общие способности и тест на благонадежность.

Отличный результат по всем трем тестам получили 495 из более 9 тыс. протестированных таможенников. Самый большой процент “отличников” (9%) – на Буковинской и Полесской таможнях

Самый высокий уровень благонадежности показали Подольская таможня (Хмельницкая область) – 75%, Северная таможня (Черниговская область) – 65%, Киевская таможня (Черкасская область) – 69,5%.

Лучшие результаты по тестированию на знание законодательства и общие способности показали Полесская, Буковинская, Днепровская (Днепропетровская область), Черноморская (Николаевская область) и Энергетическая таможни – около 90% служащих успешно сдали тесты.

По результатам тестирования “условно рекомендовано” продолжить службу 10,7% таможенникам.

“Судьба 10,7% условно рекомендованных зависит от них самих: эти работники должны снять вопросы, возникшие к ним в ходе тестирования. Результаты дают нам сигнал, отдельных работников ожидает повышение, ведь они показали высокий уровень ответственности и профессионализма, чем требует их нынешняя должность”, – цитирует Гостаможслужба главу ведомства Павла Рябикина.

Аттестации квалификации и благонадежности в таможенных органах Минфин хочет проводить регулярно.

Когда проводилось это тестирование, не уточняется. В июне Рябикин говорил, что тестирование 9 тыс. сотрудников таможни показало, что нужно заменить половину из них.

Контекст:

Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий Международного валютного фонда для предоставления Украине следующего транша по программе stand-by.

Генерального директора Международного аэропорта Борисполь Рябикина назначили главой Государственной таможенной службы 18 ноября 2020 года. После назначения он говорил, что идеальной таможню не сделать “ни за месяц, ни за год, ни даже за три года”.

В январе 2021 года с Рябикиным встретился президент Владимир Зеленский и заявил, что украинская таможня должна “перестать быть кормушкой для коррупционеров”.

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