DuckDuckGo предлагает полностью защищенную от слежки почту

Как стало известно, в поисковой системе DuckDuckGo появилась новая функция Email Protection, благодаря которой пользователи могут получить максимально защищенные электронный почтовый ящик.

По словам разработчиков, имея бесплатный адрес @duck.com, вы не будете получать электронные письма с трекерами, позволяющие отслеживать ваши действия в Интернете.

Данная поисковая система, по словам специалистов, уделяет много внимания безопасности и конфиденциальности обычных пользователей. Теперь разработчики решили защитить своих клиентов от спама, различных уловок маркетологов, а также от злоумышленников-хакеров. Каждое приходящее электронное письмо будет проверяться на «чистоту».