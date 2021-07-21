Huawei намерен тратить миллионы на лоббирование своих интересов в США

Санкции-санкциями, а китайская компания Huawei, судя по всему, не оставляет надежды возвратиться на американский рынок в качестве полноценного коммерческого партнера местных компаний.

Как стало известно, только во втором квартале текущего года администрация китайского производителя электроники потратила более миллиона долларов только на лоббирование своих интересов в Америке. Интересно, что эта сумма быстро растет.

Так, в первом квартале нынешнего же года на эти же цели Huawei потратил всего 180 тысяч долларов, а ранее было еще меньше, говорят специалисты. Похоже, положение китайской компании действительно сложное. Но так ли оно безнадежно, если Huawei выделяет лоббистам все больше денег?