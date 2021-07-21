 

Huawei намерен тратить миллионы на лоббирование своих интересов в США

21.07.2021, 20:42, Новости дня
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Санкции-санкциями, а китайская компания Huawei, судя по всему, не оставляет надежды возвратиться на американский рынок в качестве полноценного коммерческого партнера местных компаний.

Как стало известно, только во втором квартале текущего года администрация китайского производителя электроники потратила более миллиона долларов только на лоббирование своих интересов в Америке. Интересно, что эта сумма быстро растет.

Так, в первом квартале нынешнего же года на эти же цели Huawei потратил всего 180 тысяч долларов, а ранее было еще меньше, говорят специалисты. Похоже, положение китайской компании действительно сложное. Но так ли оно безнадежно, если Huawei выделяет лоббистам все больше денег?



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