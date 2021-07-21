Глава ДНР Денис Пушили объяснил главную причину отсоединения от Украины

Глава ДНР Денис Пушилин объяснил, что главная причина отсоединения Донбасса от Украины кроется в событиях 2014 года в Киеве. Именно тогда произошёл антиконституционный захват власти.

Как пояснил сам Пушилин, он воочию наблюдал все события, которые происходили в Киеве во время погромов. Именно тогда он осознал, что народ Донбасса не сможет поддерживать разнузданную толпу. При этом глава ДНР не упустил из виду, что гражданам восточной части Украины всегда были ближе русские ценности.

Денис Пушилин не упустил из виду проведение референдума в 2014 году. «Киев всегда стремился подавить возможность общения на русском языке на этой территории, и поэтому граждане регионов проголосовали об отсоединении от Украины», – пишет интернет-издание «ПолитЭксперт» со ссылкой на утверждения самого главы ДНР.