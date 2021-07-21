Мнение: Паровозы с прямым и обратным ходом

Поведение в границах – это не только “что” и “как”, но и “когда”.

“Когда” – даже в большей степени, чем все остальное.

“Своевременность” – главная характеристика правильных поступков.

На тему своевременности есть огромное количество пословиц. “Хороша ложка к обеду”, “каждому овощу свое время”, “добрый совет ко времени хорош”, “когда в печи жарко, тогда и варко”, “куй железо, пока горячо” и так далее.

Но большинство людей уверены, что совет не терять время – про активную деятельность.

Если лениться, “под лежачий камень вода не течет”, а если засучить рукава “глаза боятся, а руки делают”.

Стремление утилизовать каждый час, монетизировать каждый месяц своей жизни, извлечь пользу из каждой минуты – это опасная крайность и дорога в яму.

Самотек – необходимое условие спонтанности. Если вы не умеете пускать на самотек и получать от самотека удовольствие, у вас не будет сил.

Хороший тайм менджмент обязательно включает заботу об отдыхе, способность выстраивать приоритеты, готовность отказываться от дел и умение их делегировать.

Но хорошие отношения со временем – это не только планирование в границах.

Это еще готовность в любой момент отказаться от плана и изменить его.

Каким бы хорошим ни был план, он опирается на умозрительный прогноз, на гипотетическую картину поля.

В любой момент могут измениться обстоятельства и реальная картина поля окажется другой.

Если вы не учитываете течение времени и живую изменчивость поля, вы Штурман.

Штурман-рапан вообще не обращает внимания на своевременность.

“Хороша ложка к обеду”, а он достает ложку в то время, когда обед уже убрали и стучит ею об стол как голодный зэк.

Сколько раз вы замечали, что “хорошая мысля приходит опосля”? Но если уже давно опосля, а вы бежите со своей мыслей, она совсем не хорошая.

Ваш поезд давно ушел, а вы пытаетесь втиснуть свой чемоданчик в ушедший поезд, ваше барахлишко сыпется на рельсы и другой поезд давит его.

Это буквально происходит так, когда вы преследуете человека, чтобы договорить.

Или когда вы придумали хлесткий ответ на вопрос, который он давно забыл и не понимает, о чем вы. Вам приходится пересказывать ему контекст и вы выглядите вдвойне глупо.

Почему рапаны всегда застревают в безвременье?

Потому что им кажется, что все можно отыграть назад, они не уважают время, не считают этот фактор важным, ощущают себя его хозяевами.

Это корона Победителя: ломиться в дверь, которая уже закрыта, покупать билет на концерт, который закончился, сажать картошку осенью, а зимой пытаться ее мотыжить под снегом, красить бороду, которую вы уже сбрили, нянчить ребенка, который давно вырос, можно привести сколько угодно примеров абсурда из-за непопадания во время.

Время течет и все, что вы делаете или говорите, должно соответствовать моменту.

Многие не только опаздываю за временем, но и опережают его.

Обычно выражение “опережать время” употребляют в хорошем смысле. Гений, не понятый современниками, которого оценят благодарные потомки. В этом случае труды гения лежат и спокойно дожидаются, когда придет время.

Но чаще опережение времени не несет ничего хорошего.

В любовных отношениях мы называем это “паровоз”.

Если вы, не дожидаясь ответного хода, делаете на опережение много новых ходов, вы заваливаете динамику.

Нетерпеливые люди часто считают, что уважать время – это “тянуть кота за хвост”.

Им кажется, что партнер тянет кота за хвост, когда не делает нужного им хода.

Например, девушка ждет приглашения от парня и приглашает сама, ждет поцелуя и целует сама, ждет предложения переспать и сама тянет парня в кровать. Она гонит динамику как паровоз, считая, что парень будет рад, а сам ускориться стеснялся. У нее нет времени, часики тикают или она считает, что нужно побыстрей “проверить сексуальную совместимость”. И она похожа на горе-огородника, который выкапывает картошку едва ее посадив, а потом жалуется соседям: “Подсунули плохой сорт, мелкий, вялый”. Так и женщины-паровозы всегда жалуются на вялых, мелких, незрелых мужчин.

Время – это фактор, который тесно связан с динамикой, без времени нет динамики.

Если вы паровозите какой-то процесс в поле, вы получаете отрицательную динамику.

И если вы пытаетесь вернуть паровозом процесс, который давно закончился, вы тоже получаете отрицательную динамику.

Сейчас приведу два письма в рубрику.

Везде авторы паровозят динамику, а потом пытаются отыграть назад.

Ваша задача увидеть, как устроены их паровозы.

У паровоза есть личный план в виде плохого мы, а когда второй сопротивляется этому плану, паровоз агрессивным образом пытается его тащить по рельсам, а потом угрожает скинуть под откос непослушный товарный вагончик. Когда вагончику удается отцепиться и покатиться в другую сторону, паровоз догоняет его и просит остаться на прежних условиях. Но вагончик уже не хочет ничего, потому что увидел агрессию паровоза.

Четыре этапа есть у любого паровоза.

1) Сопротивление партнера из-за плохого мы паровоза. Вы должны увидеть в письмах, как именно плохое мы снижает СЗ паровоза и партнер начинает тормозить.

2) Попытка паровоза прицепить партнера как товарный вагон и мчать его в нужном направлении. Вы должны увидеть как паровозы это делают.

3) Угроза паровоза сбросить вагончик под откос, если он не начнет слушаться. Вы должны увидеть, как звучит угроза, как партнеры отказываются быть вагончиками и отцепляют от себя паровоз.

4) Погоня паровоза за вагончиком с мольбами вернуть все взад. Вы должны описать, как упавшая значимость паровоза еще больше падает от этих попыток отыграть все назад. Авторы считают, что их паровоз – это косяк и его можно компенсировать, но нет, опишите почему.

lliza_a

“Здравствуйте, Уважаемая Эволюция.

Надеюсь, мое письмо окажется полезным для разбора.

Мне 25 лет, моему бывшему парню Д. 26, мы встречались около полутора лет и вот неделю назад расстались. ОЗ у нас примерно одинаковая – он зарабатывает раз в 5 больше меня, но полноват, я симпатичная, но зарабатываю немного.

У нас отношения начинались очень медленно, в романтическое русло пошло спустя месяца три. Быстро начали жить вместе скорее по моей инициативе, потому что начался карантин и мои родители переехали. Я сильно влюбилась, мне кажется у нас был дисбаланс изначально. Я всегда старалась, чтобы ему было со мной приятно и в общении и в быту. Потом начались мои скалки по поводу того, что он недостаточно вкладывается, я сама прибирала, готовила, покупала продукты. После он взял практически все финансовые траты на себя, но нехотя и я это видела, пыталась компенсировать, готовила, что он любит, сама старалась по возможности что-то покупать.

При каждой ссоре я сильно вскипала, не контролировала себя, не рефлексировала его значимость и выгоняла. Он всегда много извинялся и просил вернуться. Но в последнее время говорил, что так дело не пойдет. Из-за этих косяков моя и так не высокая значимость сильно падала. Я 5 месяцев назад сменила работу и уровень стресса сильно возрос, всегда была угнетенная и раздражительная. Он тоже сменил работу на более высокооплачиваемую и работал из дома. Много меня поддерживал, подвозил, готовил. Но мне все было мало и я хотела замуж.

Сложилась такая ситуация, что его близкий друг вынужден был переехать в Грузию в Батуми и очень там скучал, переживал, позвал Д. приехать поддержать. Он спросил не против ли я, если он поедет, и я искренне его поддержала, думаю если вместе не получается, пускай хоть он отдохнет. Когда он улетел моя жадность начала выливаться наружу, тяжело самой ездить на работу, скучаю и т.д. Начала высказывать, что не понимаю как он так поехал и оставил меня. Он постоянно писал, что скучает и хочет ко мне, а потом в последний момент поменял билеты на 2 дня позже, чтобы там подольше побыть. И меня понесло. Я сказала, что больше не могу так, что собираю его вещи и передам его маме.

Не помню точную хронологию, но у меня был скоро день рождения и я очень хотела, чтобы он позвал замуж, но внутренне понимала, что этого не будет. Поставила ему ультиматум – либо мы женимся, либо навсегда расстаемся. Он вернeлся через пару дней из Грузии и ко мне не приехал, писал, что такие улmnbтиматумы недопустимы, просил меня одуматься и жить дальше счастливо.

Приехал на мой др к моим родителям, подарил подарок, мы поговорили, он говорил, что любит, но сделает предложение только, когда сам посчитает нужным, я сказала, что тогда мы навсегда расстаемся. И больше мы не виделись. Он забрал вещи, пока меня не было дома, оставил ключи в почтовом ящике.

Спустя несколько дней я написала:

Я:привет

Я:как дела?

Д.:Привет

Ок, как твои

Я:Тоже

Я:Я хотела извиниться

За то что ставила такие условия

Надеюсь ты не держишь на меня зла

Д.:Извиняю и не обижаюсь

Я:😊

Д.:я тебя понимаю и не обижаюсь, просто у нас разные взгляды и разные приоритеты в жизни

Д.:Ты меня сколько раз кидала, выгоняла, сейчас поставила условие) мне надоело

Я:понимаю

Д.:Удачи тебе

Я:спасибо

Спустя пол часа.

Д.:Как твои дела! Что днями делаешь?

Д.:Если бы не твои выходки – было бы все хорошо)

Д.:Нашла себе парня уже?)

Я на следующее утро.

Я:Я нормально

Я:Ответила на сообщение”Если бы не твои выходки – было бы все хорошо)”

Ты прав😔

Я:Может погуляем?

Д.:Нет, ты уже все давно сказала и решила)

Я:Ты нашёл другую?

Д.:Нет

Д.:А ты уже искала в тиндере 😂

Я:Нет!

Д.:Лиза, ты все давно сказала своим поведением и словами) все решено, что сейчас ты хочешь? Ищи лоха который жениться на тебе и будет содержать, как нашли твои подруги)

Д.:У меня другие принципы и виденье жизни

Я:Я тебя люблю😔

Д.:Если бы любила встретила бы и не устраивала скандалы

Не ставила перед выбором бы, если любила

Это чувствуется, все Лиза, ты очень крутая и я тебя сильно любил, но ты все испортила, а может и я) не пиши мне пжл

Я:Больше не любишь?

Д.:Я занят, пока

И вот я себя ощущаю практически в яме, косячила и сливалась. Потеряла любимого, хотя это может моя корона. Буду очень благодарна за разбор. Спасибо, что прочитали”.

irbis_i

“Добрый день Эволюция!

Спасибо за Ваш труд! Прошу помощи, буду благодарна за разбор и если окажусь полезна.

Мне 46, работа, своя квартира, прекрасный взрослый сын, в прошлом длительный брак. С мужем расстались мирно, остались в хороших отношениях. Благодарна ему за сына и его отношение ко мне. В конце брака возник дефолт, для меня невыносимое болото, хотелось из него вырваться. Думала, что свою миссию выполнила и больше не захочу никаких отношений, но как оказалось не очень то одной.

История моя про короткие отношения. Это уже третьи отношения, всё по строго заданному сценарию, а сама я в неведении, где ж я так портачу.

Ж., на три года младше. Познакомились на СЗ, в анамнезе развод только что, двое детей, разводится не хотел, жена настояла. ОЗ выше моей. Умный, интересный. Всегда заботится о своих детях и очень их любит. Говорил, что детям не сказали о разводе, для них история, что отец ремонтирует новую квартиру, поэтому редко бывает дома.

Хорошее начало отношений, общение, встречи, планы. Писал, что влюбляется, на словах не говорил. Я позже сказала, что люблю, ничего не ответил. Когда смотрел на меня, расплывался в улыбке, а я видя его улыбку улетала. Ходили в кафе, кино, друг к другу в гости, смотрели фильмы, готовили вместе. У него намечался отпуск через месяц, в который он и поехал. Перед отпуском последнюю неделю практически не расставались, заходил после работы сначала к детям , проверял уроки и потом ко мне, с утра на работу.

В отпуск поехал вместе с детьми, сначала к родителям, потом в П. и там я узнаю, что прилетает и бывшая жена и они будут жить это время там все вместе. Озвучивает, что у них ничего нет и он не собирается возобновлять с ней что-то и всё ради детей. И чтобы я верила ему. Меня ситуация расшатала, предложила на это время прекратить общение и сказала, что я чувствую себя в этой ситуации глупо и уязвимо, и что дети, это главное в нашей жизни. Наверное раскаленные щипцы, судя по поступившему граду заверений и оправданий. Но я даже не знала, как правильно поступить. Вроде и не бежала, роняя тапки. Но как правильно -? Через какое-то время снова стали общаться, сама же и не смогла жить в молчании.

С этого момента я впала в яму, пыталась общаться без щипцов, получалось плохо. Даже не помню сколько времени я пребывала в этой темноте, на работе посыпалось всё, до сих пор восстанавливаю. Он же писал, что настроения никакого нет, делает ремонт, чтобы не сойти с ума и что-то в таком ключе. И так постепенно все ласковые слова стали уходить, оставались дежурные доброе утро, спокойной ночи. Потом они разделились, дети с мамой куда-то уехали, а он на море поехал один. Не уточняла, что там случилось, или было так запланировано.

Итог : три дня назад вернулся, вроде как и рад, и говорил, что соскучился. Хотя уже по переписке было понятно, что это не так. Убедилась воочию. Тут наверное бы отстать (даже не тут, а ранее), но дождалась (добилась), когда погонят. Два дня с перерывами на работу, дела провели в мнимой радости вместе, я в напряжении, понимая к чему идёт. На третий пошёл по делам, сказал не знает, придёт или нет сегодня. Заключительная переписка

Я – Придёшь сегодня?

Через несколько часов

Ж – Не знаю. На стройке

Я – Хорошо солнце. Если сможешь приходи, покушаем, помоешься и спать.

И тишина… На следующий день меня рвануло, не могу другое слово подобрать, не смогла просто отстать.

Я – Привет. У тебя всё хорошо?

Ж – Привет. Да, всё хорошо. Вчера немного перебрал, отлеживаюсь

Я – А что нельзя было мне сказать, я не знаю уже что и думать

Я – Если ничего не хочешь со мной, так так и скажи. Всё равно насильно мила не смогу быть

Я – Ни здрасте, ни спокойной ночи

Я – Не надо ничего со мной, так не надо. Всё ведь просто, не будем друг другу усложнять жизнь.

Он на следующий день

– Может ты и права, я хочу зайти завтра поговорить.

Понимала, что скажет. Это было – не все проблемы решены после развода, я приехал у меня депрессия, давно не видел детей. Что понимает, что не сможет сейчас быть в отношениях со мной. Чтобы не обижалась. В конце наверное совсем из жалости сказал – дай мне паузу, может выглядела я совсем плохо, может в глаза просяще заглядывала, с надеждой, или чтобы самому не чувствовать себя виноватым, что бросает. Вообще удивилась, что решился зайти. Понимаю, что я не только ему не нужна, а ещё и перекрестился, чтобы не дай божи ещё когда пересечься со мной.

Я ничего не говорила, отдала сувениры с моря со словами, чтобы не напоминали о нём. Выбрасывать было жаль, оставлять, как напоминание совсем неохота.

И вот творю я что-то неправильное, где-то вижу, а исправить не могу, а большую часть наверное даже и не осознаю.

Спасибо что прочитали.”