Мнение: Между Талибаном и 201-й базой ВС РФ 82 км

Наглядная инфографика. Между передовыми позициями Талибана на границе Афганистана и Таджикистана и российской военной базой в Таджикистане – 82 километра.

На самой границе уже развернуты дополнительные контингенты таджикской армии, которые должны подкрепить пограничников, если Талибан решит поиграть в упоротость и полезть на Таджикистан.

Между тем, на данном этапе обстановка на границе достаточно спокойная, талибы демонстративно занимаются установлением своих порядков в приграничных районах и никуда не лезут, покуда их политическое бюро заявляет, что они ни в какие походы за рубеж не собираются. Но так как на слово им особо никто не верит, границу заблаговременно укрепляют, чтобы у радикальных фракций Талибана не созрело неодолимое желание "установить крепкую исламскую систему" еще и в Таджикистане.

С военной точки зрения, таджикская армия при поддержке ВС РФ должна успешно отражать попытки вторжения, но разумеется, это был бы не очень выгодный для РФ сценарий. Лучший сценарий – это когда Талибан заниается только Афганистаном и вопросами своей легализации, что будет требовать от талибов более осторожной внешней политики исключающей подобные военные авантюры.

С моей точки зрения, полноценного вторжения Талибана в Таджикистан в обозримой перспективе не будет. Но вполне возможны военные провокации на границе, так что предпринимаемые подготовительные меры таджикской армии и 201-й базы, вполне обоснованы. В этих вопросах лучше перебдеть, чем недобдеть.

PS. Стоит отметить, что Талибан на время приостановил наступательные операции с захватом райцентров страны, сославшись на то, что во время Курбан-байрама наступать нельзя. Насколько эти заявляния соответствуют действительно увидим в ближайшие дни. Может так сказаться, что праздничные дни Талибан собирается использовать для консолидации своих сил и усиления контроля над свежезахваченными территориями, для управлениям которыми у талибов элементарно не хватает людей. Также интересно, как сможет правительство использовать эту временную оперативную паузу (если она вообще будет) для подготовки к дальнейшем борьбе с Талибаном за ключевые города страны.

—