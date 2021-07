Мнение: Сорванное расселение, случайная покупка особняка и золотой унитаз

1. Недвижимость в центре Москвы и Петербурга объективно дорогая, при этом её сложно содержать, так как дома в основном старые, требуют реконструкции и повышенного внимания. Превращение исторических центров в коммуналкограды, произошедшее после революции, нанесло немалый ущерб облику двух столиц и оставило нам в наследство много проблем. К счастью, эти проблемы постепенно решаются.

Коллега monetam цитирует занятную историю от Лилии Ким про расселение коммуналок в Петербурге:

https://monetam.livejournal.com/1647124.html

Как не мешать людям получать необходимый жизненный опыт. Однажды мой близкий друг покупал целый этаж в старом питерском доме, что требовало расселить три страшных, полностью убитых коммуналки. 18 семей. Друг по своим причинам хотел именно этот этаж именно в этом доме – поэтому жителям выпал лучший в жизни шанс превратить свои жуткие комнаты, наконец, в хорошие отдельные квартиры.

Друг был согласен на сколько угодно независимых оценок, заплатить выше рынка, помочь с подбором, оформлением, идти навстречу разнообразным пожеланиям. Три агентства занимались этим больше двух лет, тщательно подбирая альтернативы. И вот когда сделка уже должна была состояться – к нему внезапно пришёл один из жильцов и стал слёзно умолять немного добавить за их комнату, потому что за два года, пока шёл процесс, его жена забеременела и теперь они хотят двушку за свою десятиметровую комнату, а не однушку на которую согласились. Вот можно было бы войти в положение… Друг мой добрый, очень порядочный человек – вошёл в положение, только попросил парня никому не говорить, что ему дали прибавку.

На следующий день случился взрыв. Парень сказал жене, жена раззвонила всем соседям. Разумность моментально испарилась. 80 % выставили ультиматумы – что они хотят больше, лучше, дороже. А иначе они отказываются и не видать моему другу их засранных комнат, где всё надо снимать до перекрытий и менять коммуникации во всем доме, что он так же был намерен сделать на радость всем остальным этажам.

Что сделал мой друг?

Он согласился с ультиматумом.

Окей. Сделки не будет. Все остаются при своем и расходятся. Он будет искать другие возможности. Всё откатывается назад – депозиты, цепочки, помощь в оформлении всего. Всё. И парень с беременной женой тоже.

Прошла неделя. К менеджеру занимавшемуся этим гемором пришли делегаты с поджатыми губами – ладно… Так и быть… мы согласны вернуть всё как было.

На что менеджер им ответил, что они уже нашли другой объект, где всего пять семей, где к этажу еще приложена мансарда – и это все стоит дешевле. Потому что там люди пытаются расселиться уже семь лет и мгновенно согласились, увидев настолько шоколадные условия – выше рынка, помощь с подбором и оформлением, всех сразу. Мечта.

Делегаты устроили скандал. <…> Что это им специально говорят, чтобы их прогнуть. Но они не прогнуться. И оскорблённые ушли.

Прошла ещё неделя. 20 % разумных, что понимали, насколько им повезло и хотели расселиться, провели расследование – и показали остальным, что действительно мой друг нашел другой этаж в этом же районе, правда с мансардой, правда дешевле и быстрее чем с ними.

80 % <…> побежали к новым претендентам сказать, что те не должны продавать – а также требовать больше.

Однако из общения с ними другие продавцы сделали неожиданно противоположный вывод – что надо продаваться как можно быстрее и не выносить моему уже изрядно уставшему от неадекватов другу мозг, пока он их не послал так же, как предыдущих.

Друг купил другой этаж в интересном ему районе лучше и дешевле. 5 разумных семей разъехались по выбранным отдельным квартирам, удвоив и утроив свою жилпрощадь. 18 семей идиотов – до сих пор сидят в своих разбитых корытах, не расселены.

Эта история научила меня важному социальному навыку. Когда кто-то в ответ на разумные условия – выдвигает идиотский ультиматум – и ты видишь, что он сам себе роет яму – не надо с ним спорить. И тем более принуждать к хорошему. С ним надо согласиться. Пойти на все его условия. И оставить наедине с последствиями – потому что раз это его решения – то это его последствия.

Иногда другие взрослые люди делают очень плохие выборы. Которые приводят их к логично плохим последствиям. Кто чувствует личную вину за последствия плохих решений других взрослых людей, на которые не имел шанса повлиять? Когда была предложена вся информация, была предложена помощь, были предложены варианты хороших решений – и все это было с возмущением отвергнуто?

Когда это ситуация из воспоминаний о Питере 19 века, где крестьянин весной, игнорируя запрет, начал переходить реку по льду, несмотря на свистки городового, провалился под лёд, городовой его вытащил, а крестьянин начал орать: «Чего же ты, собака, меня не остановил?» – «Так я тебе свистел!» – «Свистел он… надо было в морду дать!».

Реакцию крестьянина, если бы городовой начал с ним драться, чтобы не дать идти по льду и провалиться – думаю, каждый может себе представить. Вся ярмарка бы слышала про беспредел городового. Много лет.

2. Красивая история, которая могла произойти только при капитализме:

https://lenta.ru/articles/2021/07/18/jameswood_villa/

Молодая британская пара задумала переехать в Шотландию ради работы. Молодые люди не располагали большим бюджетом и надеялись приобрести дешевое жилье на аукционе, однако невнимательность молодого человека и невовремя поднятая рука превратила их во владельцев разрушенного особняка в шотландской глуши.

Гниющие стены, дыры в крыше и бесконечная грязь — вот что ждало молодых людей в их новом жилье. Но на помощь новоселам пришли местные жители и неравнодушные соотечественники, которые жертвуют деньги на ремонт векового особняка. <…>

Молодые люди отправились на аукцион с 30 тысячами фунтов стерлингов, которых должно было хватить на квартиру. Во время аукциона в списке лотов перед желанным объектом был старинный особняк из нескольких строений. Объект продавался как три разных лота, но Хантер не обратил на это внимание, и когда первый лот ушел, молодой человек подумал, что следующим будет квартира. При объявлении номера лота он быстро поднял руку и совершил фатальную ошибку: вместо сгоревшей квартиры в Глазго он отдал деньги за секцию разрушенного дома в прибрежном городке Данун.

Во владении молодых хозяев оказалась доля в 120-летнем особняке под названием Jameswood Villa. Пара не отчаялась и решила реализовать план по ремонту и перепродаже с домом. Ситуацию усугубляло то, что две оставшиеся секции принадлежали другим собственникам — Хантеру и Сэгерен пришлось бы приложить усилия, чтобы договориться о работах с другими хозяевами. Но им повезло: вскоре после аукциона им предложили приобрести вторую часть дома по сниженной цене. Они посчитали, что с одним соседом будет проще ужиться, и согласились. Через некоторое время от своей части решил избавиться владелец третьей секции. В итоге Хантер и Сэгерен стали полноправными собственниками всего особняка, не раскрыв, правда, где взяли средства на выкуп всех частей особняка. <…>

Участок пустовал десятки лет и успел основательно зарасти. На нем валялся мусор, куски поролона, старые стройматериалы, сломанная мебель и бытовая техника. Типичная для Шотландии дождливая погода повлияла на фасад и фундамент — они просели, местами прогнили и сильно обветшали. В доме были проблемы с дренажной системой и другими коммуникациями.

Внутри объект тоже выглядел не лучшим образом. У него почти полностью отсутствовала крыша, стены облезли, с потолков осыпалась штукатурка, ходить по полам было опасно. <…>

Удручающий вид здания и большой объем работ не расстроили Хантера и Сэгерен. Они буквально влюбились в живописную территорию и назвали произошедшее «красивой ошибкой».

Молодые люди с энтузиазмом взялись за ремонт, вложив в него все накопленные деньги. Они привезли на участок фургон 1990-х годов с двумя спальными местами, где могли отдыхать от работы. В одной из комнат особняка оборудовали подобие кухни — установили печь и плитку, чтобы иметь возможность попить чай и перекусить. Результатами и нюансами работ Кэл и Клэр делятся в социальных сетях — они создали блог и аккаунт в Instagram под названием What Have We Dunoon, где можно узнать подробности их жизни и следить за ремонтом.

Из-за большого количества проблем работы пришлось разделить на несколько этапов. Начало ремонта обрадовало и местных жителей. Заброшенный особняк был бельмом на глазу, поэтому горожане оценили идею привести его в порядок. Друзья и соседи стараются помогать молодым хозяевам и даже подкармливают их. Они получают материальную поддержку и от других неравнодушных людей — собрали на ремонт уже более 17 тысяч фунтов стерлингов (более 1,7 миллиона рублей).

В начале работ владельцы расчистили территорию и вывезли огромное количество мусора и хлама из дома. Часть вещей они оставили себе и решили использовать при дальнейшей реконструкции здания. После расчистки принялись за ремонт дренажной системы — старая не работала, из-за чего в дождливую погоду участок затапливало, и земля превращалась в болото. Клэр и Кэл вырыли канаву вручную и оборудовали подъезд к дому, чтобы машины не застревали в грязи. Решив вопрос с дренажом и электричеством, они начали возводить строительные леса — составные части конструкции им бесплатно привез британец Алан, который узнал о проблеме и вызвался помочь. Вскоре новым хозяевам удалось обновить крышу и приступить к ремонту окон и дверей.

Преследуя цель по возможности не покупать новые материалы, а использовать аутентичные, Хантер и Сэгерен решили установить в одном из проемов старую дверь. Они выкрасили ее в благородной синий оттенок и украсили старое дерево витражом. Через год с небольшим владельцам удалось привести участок в относительный порядок, обновить фасад особняка и установить в комнатах опоры и деревянный каркас. Недавно Хантер и Сэгерен начали утеплять стены — они выбрали для этого овечью шерсть, которая обеспечит шумоизоляцию и будет препятствовать попаданию влаги. <…>

С момента покупки некогда заброшенный и частично сгнивший особняк существенно преобразился. Пока владельцам рано думать о выборе обоев, штор и новом диване для гостиной. Хантер и Сэгерен хотят сделать большую часть работ самостоятельно. Их цель — после ремонта поселиться в одной части дома, а две другие — продать.

3. Наши доблестные органы ловят коррупционеров, не обращая внимания на их звания и должности:

https://lenta.ru/news/2021/07/20/roskoshhh/

У Алексея Сафонова, главы ГИБДД Ставропольского края, задержанного по подозрению в коррупции, нашли роскошный особняк с золотым унитазом. <…>

На снимки попал двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома. В комнатах — лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной главы ГИБДД стоит золотой унитаз, душевая кабина с позолоченными дверями и ванна с золотыми смесителями.

Алексея Сафонова и ряд его подчиненных задержали по делу об организации преступного сообщества. Спецоперацию утром провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Масштабы предположительно украденного и обилие позолоты вызывают справедливое возмущение у граждан и у тех, кто претендует на обладание архитектурным вкусом.

Вместе с тем приятно, что коррупционерам в России живётся несладко.

Истории «золотых полковников» напоминают судьбу советского миллионера Корейко и ограбившего его Остапа Бендера из романа «Золотой телёнок». Коррупцию и мошенничество приходится тщательно скрывать, а незаконно нажитые деньги толком некуда потратить. Отмыть чёрные капиталы или переправить их за границу также становится всё сложнее.

В итоге «золотые полковники» вынуждены либо складировать деньги штабелями у себя на квартирах, либо пускать их на бессмысленно роскошную отделку тех же квартир и домов. И то — дóма ведь бывают друзья и родственники, у них есть мобильные телефоны. Кто-нибудь да выложит в итоге фотографии в Инстаграм.

Похоже, вскоре оборотни осозна́ют, что в условиях прозрачности им проще вовсе не воровать.