 

Мадам Безбородова и маленький Петя – Личное мнение

21.07.2021, 20:20, Разное
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На сына Стаса Пьехи — чудесного маленького Петю (погуглите фотки: очаровательнейший малыш) — напала соседка: жена футбольного судьи Владислава Безбородова.

Петю госпитализировали. Пострадала и его бабушка.


Фото: Соцсети

 Как так получилось, что женщина швырнула ребёнка так, что тот ударился головой о землю? Что двигало ею — матерью, между прочим, троих детей, младшему из которых — год?

Ответ — на фото выше.

Слева — мама мальчика, бывшая жена Стаса Пьехи. Справа — жена судьи Безбородова. Не дошло?

А так?


Фото: Соцсети

 В центре — судья Безбородов — мужчина красивый, холёный, спортивный, прилично моложе своей морщинистой, краснолицей и агрессивной жены: ему — 48, ей — 53.

Мне кажется, мадам Безбородовой, которая только недавно въехала в коттеджный посёлок, где живёт маленький Петя, не понравилось соседство с такой красивой женщиной, как бывшая жена Стаса.

 Чтобы поменьше пересекаться с красавицей, она запретила своему ребёнку играть с Петей.

Логично? На мой взгляд, более чем.

 Вот что пишет в своём Инстаграме мама Пети:

Петя задружился с их средним ребёнком, но оказался “не того разлива”, и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причём ту часть, что не сдувается.

В ответ мадам Безбородова схватила мальчика и швырнула его головой о землю.

Мама мальчика пишет, что Петя оказался «не того разлива». Да не Петя оказался «не того разлива», а красоту соседки злая баба не смогла спокойно вытерпеть. Не дай Б-г, ещё за сыном такая красавица в дом зайдёт, видному мужу «привет» скажет.

Мама Пети — это воплощение всех самых тёмных страхов Безбородовой. Уверена: она просто боится красивых и молодых женщин. Её пугает их общество.

Мадам не нашла ничего лучше, чем отвадить ребёнка от дома, швырнув его «со всей дури» о землю, ещё и ударила бабушку Пети, пригрозив её убить.

https://t.me/lenamiro/9291

Совершенно дикая сцена.

Безбородов, беги! Ты что с такой бабой делаешь? Тебе не стыдно?

Ну, а Пете — скорейшего восстановления.

Хотелось бы, конечно, возбуждения уголовного дела на мадам Безбородову.

Я бы посадила такую злыдню. А вы?

Источник: Лена Миро



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