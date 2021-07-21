Михаил Галустян: “Я просто делаю то, что мне нравится”

– Михаил, вы уже больше 20 лет на сцене. Скажите, как изменилась природа юмора за это время?

– Юмор не изменился, изменилась форма подачи. Это нормально, жизнь идет, все меняется. Раньше анекдоты рассказывали, потом просто короткие шутки, затем вайны пошли, скетчи, появились мемы и так далее. Но темы шуток не поменялись.

– Как за это время изменился именно ваш персональный подход к шуткам?

– Я профессионально отношусь к своей работе, и понимаю: все, что я говорю со сцены, с экрана телевизора или смартфона, рассчитано на определенную аудиторию. Для молодежи я в свойственной и близкой им форме могу доносить свои мысли. Для детской аудитории — по-своему, для широких масс —тоже есть свои нюансы. Исходя из этого меняется и юмор, и форма.

Михаил Галустян

– Вы в прошлом году выпустили книгу “Знак отличия. История смешного мальчишки”, в которой вы делитесь тонкостями работы на сцене, даете советы начинающим комикам и КВНщикам. От кого вы сами хотели бы прочитать подобную книгу? Кто ваш кумир?

– В детстве моим героем был Винни-Пух, я брал с него пример, вдохновлялся им. Он в меру нагловатый, весельчак, любивший поесть, сходить в гости. Когда уже были постарше, после фильмов про Мушкетеров мы все выходили во двор со шпагами. В последствие, с приходом голливудских картин на постсоветское пространство, для меня стали примерами такие актеры как Джим Керри с фильмом “Маска”. Потом Джеки Чан конечно же, все его фильмы. Он такой веселый, спортивный, и вообще очень крутой. Мне в детстве нравился Жан Клод Вандам, Сильвестр Сталлоне, Шварценеггер, Джулия Робертс, Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, Аль Пачино. Вот такие у меня кумиры.

– У вас много разных проектов, вы активно снимаетесь в кино, сериалах и интернет-проектах. Но недавно Геннадий Хазанов в интервью сказал: “Галустяна заездили. Его количественно заездили…”. Вас это не обидело? Можете поделиться секретом, как быть везде, но при этом не надоедать публике?

– Я не слышал, чтобы он так говорил и не знаю, в каком ключе это прозвучало. Поэтому не будем от этого отталкиваться. Скажу так: нужно уметь балансировать.

Где-то можно сказать: “Куй железо, пока горячо”, а где-то: “Семь раз отмерь — один раз отрежь”. Но одно я могу сказать точно, мой жизненный опыт всегда мне говорил: “Если ты не попробуешь, ты не поймешь!” Как понять, что круто или нет? Важно делать! Если не круто, то стоит проделать работу над ошибками и продолжать идти вперед.

Но, с другой стороны, конечно, когда часто и много — это приедается. Надо уметь сбавлять обороты. Я даже в какой-то момент своего карьерного пути пытался остановиться и оглядеться, чтобы понять, что происходит. Но как только я это делал, я сразу же видел, как другие обгоняют меня. Тогда я понял: не надо оглядываться. Надо просто делать то, что тебе нравится.

Михаил с Викторией женаты уже 14 лет

– 7 июля для вас важная дата. Это годовщина свадьбы и День Рождения вашей жены Виктории. Как вы отмечаете сразу два эти события?



– Прежде всего, 7 июля — это, конечно же, день рождения Вики, Виктории Викторовны или Победы Победовны как я ее иногда называю. И потом уже это годовщина нашей свадьбы. 14 лет мы женаты, 17 лет мы вместе. К сожалению, именно в этот раз я далеко, на Африканском континенте, а она с детьми на Кипре.

Михаил с дочерьми Эстеллой и Элиной

– Михаил, расскажите про ваш проект Супер Жорик. Как вообще появилась эта идея? Давно ли вы ее вынашивали?

– Этот образ мы придумали с Гариком Мартиросяном пару лет назад. Супер Жорик – это такой веселый, открытый, жизнерадостный, человек “всегда на позитиве”. Человек-песня, человек-веселье! Мы поняли, что для Южного Кавказского фольклора не хватает такого персонажа, который любит Электро Кавказ стиль, его еще называют Мангал Дэнс. Это современная музыка с кавказскими нотами. Года три назад в Сочи проходил большой международный фестиваль армянской музыки. На концерте выступали армянские звезды со всего мира. Нам предложили выступить с нашим проектом Супер Жорик. Мы спели песню, всем она понравилась. И после этого мне позвонил Азамат Мусагалиев со словами: “У меня есть классная песня для тебя, для Супер Жорика. Говорю: “Класс, давай послушаем!” Это была песня “Золото”.



– Ожидали ли вы такого успеха? Клип “Золото” собрал 113 миллионов просмотров.



– Когда мы снимали с Гариком первый клип, он говорил: “Ну 5 миллионов соберет и хорошо”. Я думал будет 10-15 миллионов просмотров, а там уже 90! Затем мы записали песню “Золото” и кому включали, все говорили: “Это стопроцентный хит!”. Мы были уверенны в успехе и поэтому сняли на нее клип.

– У вас недавно вышла новая песня и клип “Меня прет от тебя”. Можете рассказать про нее?



– Нам с Гариком сразу понравилась эта песня. Есть в ней что-то такое летнее, зажигательное, классное, связанное с любовью, с романтикой, с югом, что, собственно, полностью совпадает с желаниями Супер Жорика.



– Кого чаще стали приглашать на корпоративы: все-таки Михаила Галустяна или Супер Жорика?



– В большей степени, люди хотят просто меня видеть, чтобы я радовал их своим присутствием. Я бесконечно благодарен Господу Богу и своим родителям, что вот я такой какой я есть. Мне действительно важно нести добро, радость, веселье, хорошее настроение, песни. Люди хотят, чтобы, когда я вел их свадьбы или чей-нибудь день рождения, спел Супер Жорик. Когда время настает, я говорю: “Секундочку, сейчас я его позову”, ухожу, говорю: “Супер Жорик, иди сюда!”. Выходит Супер Жорик и делает свое дело.

Михаил Галустян в образе Супер Жорика на съемках нового клипа

– Супер Жорик – это исключительно коммерческий проект или вы всегда хотели петь?



– Попробую вам ответить философски. Я считаю, что все люди умеют петь. Вопрос в том, насколько хорошо они это делают, или насколько плохо. Я с детства пою. И в какой-то момент я подумал: так почему я не могу записать песню, которая мне нравится? Главное, что это приносит мне удовольствие.

– Хорошо, когда такие проекты для души еще и приносят какой-то заработок.



– В нашем случае проект более чем окупает себя. Мы изначально не преследовали цель заработать все деньги мира. Прежде всего это, конечно, возможность дарить людям радости и хорошее настроение.