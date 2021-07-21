Мнение: Сатрапы против вакцинаторов: крах локального союза

Вообще, даже трудно оценить масштаб того “выстрела в ногу”, который сделала сама себе правящая ОПГ с этой “принудительной вакцинацией”. Уже происходят страшные вещи: многие кандидаты от Единой России начали сомневаться в том, что получат мандаты! Это неслыханно!

До сих пор ведь было как: за последние 10 лет устоялось мнение, что реальными “выборами” на федеральных округах являются вовсе не выборы сами по себе, а… праймериз. Праймериз Единой России. На праймериз, мол, действительно происходит реальная борьба – правда, борьба подковерная, не имеющая по большей части никакого отношения к “голосованию” простых смердов-бюджетников (чьи голоса даже не считают) – но все-таки борьба, борьба кланов внутри самой ЕР, борьба “Москвы” и “региона”, борьба каких-то финансово-промышленных групп и прочих толстосумов, борьба чиновников между собой – чья крыша мощнее… И эта борьба, в которой можно проиграть, но можно и выиграть.

А вот, мол, сами “выборы” – это, с точки зрения знающих людей и самих фигурантов – давно уже превратились в рутинный церемониал, исход которого заранее предрешен и надо просто, зевая, отсмотреть все стадии марлезонского балета до получения заветной корочки.

Но тут из-за ковида (а точнее, из-за борьбы с ним) “выборы” вот-вот могут потерять свою предсказуемость! Пишут в Телеграме:

“В столичных и крупных городах победу на выборах может одержать оппозиция. Самые большие проблемы у «партии власти» фиксируются в Москве и Санкт-Петербурге, а также других крупных городах. В столице рейтинги низки как никогда, на фоне кампании по введению ковидных ограничений и попытки полупринудительной вакцинации, уровень поддержки «ЕР» под началом Собянина резко снизился. Данные соцопросов сильно разнятся, от официальных в 25-27%, до «полевых» показывающих около 10-12%. В любом случае, фиксируется прирост оппозиционных настроений, как на левом, так и на правом фланге. При таком низком реальном рейтинге, получить желаемые столичной властью 45% голосов – задача почти невыполнимая, по крайней мере, без каких-то «специальных мероприятий»”.

Вопрос: как и за счет чего власти смогут превратить реальный рейтинг ЕР – 12% – в желаемые 45%? Похоже – будут бить. Как в 2011 году, 10 лет назад. Будут бить наблюдателей, ломать им руки и ноги. Москвичи с тех пор уже расслабились, привыкли, что “у нас в Москве считают честно”. Честно в Москве никогда не считали – но да, последние 10 лет старались блюсти какие-то приличия.

Однако теперь им будет не до приличий – слишком разозлили избирателя своей “борьбой с ковидом”. Печальная ирония судьбы: под избиения с высокой долей вероятности попадут и российские беззаветные “западники”, те самые, которые топят за вакцинацию еще более истово, чем самые отмороженные путинские сатрапы. На избирательных участках 17-19 сентября их локальный союз будет сильно испытан на прочность – вторые бросятся избивать первых. Которые, конечно, будут за честные выборы и против “Единой России”.