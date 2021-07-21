Витренко: Не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает
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“Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России”, – отметил Витренко.
По его словам, теоретически это могла бы гарантировать Россия, но вопрос в цене этих гарантий.
“Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала, как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер 2 для нас не является чем-то привлекательным”, – подчеркнул Витренко.
По его словам, “нельзя верить даже тому, что Россия сама пообещает”.
По итогам встречи с главой Белого дома Джо Байденом канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала “активные действия” в случае, если Россия прекратит транзит газа через Украину.
Контекст:
30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, рассказали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.
Глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщил в апреле, что “Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода “Турецкий поток” транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.
“Газпром” в 2021 году уже трижды отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на май, июнь и июль. Кроме того, 5 июля “Газпром” не стал бронировать мощности с 1 октября 2021-го по 1 октября 2022 года через Польшу и Украину на годовых аукционах на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform.
12 июля Зеленский во время встречи с Меркель высказывал опасения, что Украина может быть “отключена от транзита газа, а также в целом от газа” в случае запуска “Северного потока – 2” – газопровода, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Меркель сказала, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.
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