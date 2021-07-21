Витренко: Не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает

“Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России”, – отметил Витренко.

По его словам, теоретически это могла бы гарантировать Россия, но вопрос в цене этих гарантий.

“Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала, как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер 2 для нас не является чем-то привлекательным”, – подчеркнул Витренко.

По его словам, “нельзя верить даже тому, что Россия сама пообещает”.

По итогам встречи с главой Белого дома Джо Байденом канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала “активные действия” в случае, если Россия прекратит транзит газа через Украину.

Контекст:

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, рассказали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщил в апреле, что “Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода “Турецкий поток” транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

“Газпром” в 2021 году уже трижды отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на май, июнь и июль. Кроме того, 5 июля “Газпром” не стал бронировать мощности с 1 октября 2021-го по 1 октября 2022 года через Польшу и Украину на годовых аукционах на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform.

12 июля Зеленский во время встречи с Меркель высказывал опасения, что Украина может быть “отключена от транзита газа, а также в целом от газа” в случае запуска “Северного потока – 2” – газопровода, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Меркель сказала, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.

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